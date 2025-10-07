Царица российского шоу-бизнеса тайно едет в Екатеринбург

Анна Асти выступит 26 декабря
Певица Анна Асти (настоящее имя Анна Дзюба) станет гостем на новогоднем корпоративе одной из компаний Екатеринбурга. Информация появилась на сайте организатора концерта.
«Организация выступления певицы Анны Асти в предновогоднем корпоративном мероприятии в городе Екатеринбург», — сказано в графике. Выступление запланировано на 26 декабря.
Ранее Анна Асти была приглашенной звездой на свадьбе екатеринбуржцев. Выступление прошло в июле этого года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!