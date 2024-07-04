Депутат из ХМАО заявил, что его пытаются не пустить к врио губернатора

Депутат думы Мегиона от КПРФ Виктор Макаров сообщил, что его не пускают на личный прием к врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку. Заявление он сделал на своей странице «Вконтакте».
«Я, депутат, тоже не могу встретиться с Русланом Николаевичем. Я оставил комментарий и написал на сайте правительства, попросив провести личный прием, буквально 10 минут, когда он приедет к нам в Мегион, чтобы передать некоторые документы и рассказать ситуацию в городе в плане коррупции», — возмутился народный избранник.
Макаров обвинил окружные власти в отписках и попытках не допустить его и жителей к Кухаруку. Он упомянул, что югорчане также оставляют комментарии в соцсетях врио губернатора, в которых говорят, что не могут пробиться на встречи с новым руководителем региона.
Депутат приложил скриншоты переписки. В них указано, что Макарову были направлены письма с разъяснениями. Также ответ депутату содержит ссылки на порядок записи граждан на личный прием к главе региона.
В департамент внутренней политики направлен запрос с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ на момент публикации новости не поступил.
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