04 июля 2024

Депутат из ХМАО заявил, что его пытаются не пустить к врио губернатора

Коммунист Макаров из ХМАО обвинил власти в попытках спрятать Кухарука от жителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорский коммунист Виктор Макаров заявил, что ему не дают встретиться с главой региона
Югорский коммунист Виктор Макаров заявил, что ему не дают встретиться с главой региона Фото:

Депутат думы Мегиона от КПРФ Виктор Макаров сообщил, что его не пускают на личный прием к врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку. Заявление он сделал на своей странице «Вконтакте».

«Я, депутат, тоже не могу встретиться с Русланом Николаевичем. Я оставил комментарий и написал на сайте правительства, попросив провести личный прием, буквально 10 минут, когда он приедет к нам в Мегион, чтобы передать некоторые документы и рассказать ситуацию в городе в плане коррупции», — возмутился народный избранник.

Макаров обвинил окружные власти в отписках и попытках не допустить его и жителей к Кухаруку. Он упомянул, что югорчане также оставляют комментарии в соцсетях врио губернатора, в которых говорят, что не могут пробиться на встречи с новым руководителем региона.

Депутат приложил скриншоты переписки. В них указано, что Макарову были направлены письма с разъяснениями. Также ответ депутату содержит ссылки на порядок записи граждан на личный прием к главе региона.

В департамент внутренней политики направлен запрос с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ на момент публикации новости не поступил.

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Депутат думы Мегиона от КПРФ Виктор Макаров сообщил, что его не пускают на личный прием к врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку. Заявление он сделал на своей странице «Вконтакте». «Я, депутат, тоже не могу встретиться с Русланом Николаевичем. Я оставил комментарий и написал на сайте правительства, попросив провести личный прием, буквально 10 минут, когда он приедет к нам в Мегион, чтобы передать некоторые документы и рассказать ситуацию в городе в плане коррупции», — возмутился народный избранник. Макаров обвинил окружные власти в отписках и попытках не допустить его и жителей к Кухаруку. Он упомянул, что югорчане также оставляют комментарии в соцсетях врио губернатора, в которых говорят, что не могут пробиться на встречи с новым руководителем региона. Депутат приложил скриншоты переписки. В них указано, что Макарову были направлены письма с разъяснениями. Также ответ депутату содержит ссылки на порядок записи граждан на личный прием к главе региона. В департамент внутренней политики направлен запрос с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ на момент публикации новости не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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