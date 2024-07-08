Подвед минстроя взыскивает с челябинского застройщика деньги за школу в ДНР

08 июля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Компания бизнесмена Андрея Яцуна построила в Ясиноватой школу и два детских сада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подведомственное учреждение челябинского минстроя «Челябоблинвестстрой» в арбитражном суде региона взыскивает более шести миллионов рублей со строительной компании «Красное поле» бизнесмена Андрея Яцуна. Эта информация содержится в картотеке суда. «Областное государственное казенное учреждение «Челябоблинвестстрой» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО «Строительная компания «Красное поле» о взыскании задолженности в размере 6 153 896 рублей 87 копеек. Также ОГКУ в рамках иска требует взыскать проценты за пользование чужими средствами с 12 июня по день фактического исполнения», — говорится в определении суда. Суд принял исковое заявление в производство. Речь идет о задолженности, возникшей в рамках контракта на строительство школы и двух детских садов в городе Ясиноватая Донецкой народной республики. Владелец СК «Красное поле» Яцун заявил URA.RU, что готов оплатить сумму иска, но только после того, как с ним рассчитается сам «Челябоблинвестстрой». «Был заключен контракт на строительство школы и детских садов в Ясиноватой. Когда начали закрывать контракт, выяснилось, что нам были снижены расценки на ряд работ, и в „Челябоблинвестстрое“ сказали, что мы им должны. При этом мы не вышли за рамки сметы. Мы ехали в Ясиноватую помогать, а не навариваться», — сообщил Яцун. По словам бизнесмена, «Челябоблинвестстрой» в свою очередь должен компании «Красное поле» порядка 20 миллионов рублей. Он добавил, что готов выплатить сумму иска после того, как истец произведет расчеты с ним. Пока этого не произошло, судебные разбирательства продолжаются. URA.RU направило запрос в адрес «Челябоблинвестстроя». На момент выхода публикации ответа на запрос не поступало. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подведомственное учреждение челябинского минстроя «Челябоблинвестстрой» в арбитражном суде региона взыскивает более шести миллионов рублей со строительной компании «Красное поле» бизнесмена Андрея Яцуна. Эта информация содержится в картотеке суда. «Областное государственное казенное учреждение «Челябоблинвестстрой» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО «Строительная компания «Красное поле» о взыскании задолженности в размере 6 153 896 рублей 87 копеек. Также ОГКУ в рамках иска требует взыскать проценты за пользование чужими средствами с 12 июня по день фактического исполнения», — говорится в определении суда. Суд принял исковое заявление в производство. Речь идет о задолженности, возникшей в рамках контракта на строительство школы и двух детских садов в городе Ясиноватая Донецкой народной республики. Владелец СК «Красное поле» Яцун заявил URA.RU, что готов оплатить сумму иска, но только после того, как с ним рассчитается сам «Челябоблинвестстрой». «Был заключен контракт на строительство школы и детских садов в Ясиноватой. Когда начали закрывать контракт, выяснилось, что нам были снижены расценки на ряд работ, и в „Челябоблинвестстрое“ сказали, что мы им должны. При этом мы не вышли за рамки сметы. Мы ехали в Ясиноватую помогать, а не навариваться», — сообщил Яцун. По словам бизнесмена, «Челябоблинвестстрой» в свою очередь должен компании «Красное поле» порядка 20 миллионов рублей. Он добавил, что готов выплатить сумму иска после того, как истец произведет расчеты с ним. Пока этого не произошло, судебные разбирательства продолжаются. URA.RU направило запрос в адрес «Челябоблинвестстроя». На момент выхода публикации ответа на запрос не поступало.