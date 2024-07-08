Подвед минстроя взыскивает с челябинского застройщика деньги за школу в ДНР

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Подписание Соглашения о цивилизованной политической конкуренции в ходе выборов Президента РФ. Челябинск, яцун андрей
Компания бизнесмена Андрея Яцуна построила в Ясиноватой школу и два детских сада Фото:

Подведомственное учреждение челябинского минстроя «Челябоблинвестстрой» в арбитражном суде региона взыскивает более шести миллионов рублей со строительной компании «Красное поле» бизнесмена Андрея Яцуна. Эта информация содержится в картотеке суда.

«Областное государственное казенное учреждение «Челябоблинвестстрой» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО «Строительная компания «Красное поле» о взыскании задолженности в размере 6 153 896 рублей 87 копеек. Также ОГКУ в рамках иска требует взыскать проценты за пользование чужими средствами с 12 июня по день фактического исполнения», — говорится в определении суда.

Суд принял исковое заявление в производство. Речь идет о задолженности, возникшей в рамках контракта на строительство школы и двух детских садов в городе Ясиноватая Донецкой народной республики. Владелец СК «Красное поле» Яцун заявил URA.RU, что готов оплатить сумму иска, но только после того, как с ним рассчитается сам «Челябоблинвестстрой».

«Был заключен контракт на строительство школы и детских садов в Ясиноватой. Когда начали закрывать контракт, выяснилось, что нам были снижены расценки на ряд работ, и в „Челябоблинвестстрое“ сказали, что мы им должны. При этом мы не вышли за рамки сметы. Мы ехали в Ясиноватую помогать, а не навариваться», — сообщил Яцун.

По словам бизнесмена, «Челябоблинвестстрой» в свою очередь должен компании «Красное поле» порядка 20 миллионов рублей. Он добавил, что готов выплатить сумму иска после того, как истец произведет расчеты с ним.

Пока этого не произошло, судебные разбирательства продолжаются. URA.RU направило запрос в адрес «Челябоблинвестстроя». На момент выхода публикации ответа на запрос не поступало.

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Подведомственное учреждение челябинского минстроя «Челябоблинвестстрой» в арбитражном суде региона взыскивает более шести миллионов рублей со строительной компании «Красное поле» бизнесмена Андрея Яцуна. Эта информация содержится в картотеке суда. «Областное государственное казенное учреждение «Челябоблинвестстрой» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО «Строительная компания «Красное поле» о взыскании задолженности в размере 6 153 896 рублей 87 копеек. Также ОГКУ в рамках иска требует взыскать проценты за пользование чужими средствами с 12 июня по день фактического исполнения», — говорится в определении суда. Суд принял исковое заявление в производство. Речь идет о задолженности, возникшей в рамках контракта на строительство школы и двух детских садов в городе Ясиноватая Донецкой народной республики. Владелец СК «Красное поле» Яцун заявил URA.RU, что готов оплатить сумму иска, но только после того, как с ним рассчитается сам «Челябоблинвестстрой». «Был заключен контракт на строительство школы и детских садов в Ясиноватой. Когда начали закрывать контракт, выяснилось, что нам были снижены расценки на ряд работ, и в „Челябоблинвестстрое“ сказали, что мы им должны. При этом мы не вышли за рамки сметы. Мы ехали в Ясиноватую помогать, а не навариваться», — сообщил Яцун. По словам бизнесмена, «Челябоблинвестстрой» в свою очередь должен компании «Красное поле» порядка 20 миллионов рублей. Он добавил, что готов выплатить сумму иска после того, как истец произведет расчеты с ним. Пока этого не произошло, судебные разбирательства продолжаются. URA.RU направило запрос в адрес «Челябоблинвестстроя». На момент выхода публикации ответа на запрос не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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