В Полевском произошел мусорный коллапс

В Полевском (Свердловская область) с 30 июня не вывозится мусор. У компании «ТБО “Экосервис”» истек контракт с оператором по транспортировке отходов, в результате чего мусор скапливается на площадках и в урнах. Об этом сообщили жители города.
«30 июня у компании «ТБО “Экосервис”», которая занимается обработкой мусора в Полевском, истёк контракт с оператором по транспортировке отходов… В городе появились мусорные завалы, ситуация сильно усугубляется из-за жары», — рассказали местные жители telegram-каналу «Осторожно, новости».
По словам канала, жители обратились в администрацию и прокуратуру. Депутаты гордумы уже составили обращение к оператору транспортировки отходов.
Корреспондент URA.RU обратился в компанию «ТБО «Экосервис»» с вопросом по теме. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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