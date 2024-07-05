05 июля 2024

В Полевском произошел мусорный коллапс

В Полевском неделю не вывозят отходы с мусорок
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам местных жителей, мусор не вывозится уже неделю (архивное фото)
По словам местных жителей, мусор не вывозится уже неделю (архивное фото) Фото:

В Полевском (Свердловская область) с 30 июня не вывозится мусор. У компании «ТБО “Экосервис”» истек контракт с оператором по транспортировке отходов, в результате чего мусор скапливается на площадках и в урнах. Об этом сообщили жители города.

«30 июня у компании «ТБО “Экосервис”», которая занимается обработкой мусора в Полевском, истёк контракт с оператором по транспортировке отходов… В городе появились мусорные завалы, ситуация сильно усугубляется из-за жары», — рассказали местные жители telegram-каналу «Осторожно, новости».

По словам канала, жители обратились в администрацию и прокуратуру. Депутаты гордумы уже составили обращение к оператору транспортировки отходов.

Корреспондент URA.RU обратился в компанию «ТБО «Экосервис»» с вопросом по теме. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Полевском (Свердловская область) с 30 июня не вывозится мусор. У компании «ТБО “Экосервис”» истек контракт с оператором по транспортировке отходов, в результате чего мусор скапливается на площадках и в урнах. Об этом сообщили жители города. «30 июня у компании «ТБО “Экосервис”», которая занимается обработкой мусора в Полевском, истёк контракт с оператором по транспортировке отходов… В городе появились мусорные завалы, ситуация сильно усугубляется из-за жары», — рассказали местные жители telegram-каналу «Осторожно, новости». По словам канала, жители обратились в администрацию и прокуратуру. Депутаты гордумы уже составили обращение к оператору транспортировки отходов. Корреспондент URA.RU обратился в компанию «ТБО «Экосервис»» с вопросом по теме. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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