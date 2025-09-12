Дворец бракосочетания, расположенный в усадьбе ротмистра Переяславцева в Екатеринбурге, отмечает первую годовщину со дня основания. Новый объект появился в 2024 году благодаря совместным усилиям представителей бизнеса и региональных властей, что позволило создать в городе востребованное место для проведения свадебных церемоний.
До начала реставрационных работ усадьба находилась в запущенном состоянии на протяжении около 20 лет. В 2019 году к восстановлению исторического здания приступил «Деловой дом на Архиерейской». Для компании было важно сделать из усадьбы не новый бизнес-центр или помещение с офисами, а наделить особняк важной социальной функцией. В результате усадьба превратилась в светлый и просторный Дворец бракосочетания, двери которого открыты как для свердловчан, так и для гостей из соседних регионов.
Первой парой, зарегистрировавшей свой брак на новой площадке, в 2024 году стали Роман и Софья Сибагатовы. Сегодня они отмечают «ситцевую» свадьбу уже в новом статусе: четыре месяца назад у пары появилась дочь Юлия. «За прошедший год мы стали ближе друг к другу», — поделились супруги. В честь праздника семье вручили памятную медаль на счастье, а также молодожены самостоятельно изготовили собственную монету.
Дворец бракосочетания пользуется большой популярностью у молодоженов, что подтверждается статистикой. Только за летний сезон 2025 года здесь зарегистрировали отношения 1659 пар, в то время как в ЗАГСах Верх-Исетского, Ленинского, Чкаловского и Кировского районов суммарно прошло 1776 церемоний.
В день годовщины Дворца свои отношения здесь официально оформляют сразу 32 пары. Для них подготовлена специальная программа: гостей у входа встречают «хозяева усадьбы» — ротмистр Федор Переяславцев и его супруга Серафима, в отдельных залах для невест и женихов приготовлено угощение, а во внутреннем дворике ждет чеканка памятных свадебных монет.
Вернули к жизни за последние годы не только усадьбу ротмистра Переяславцева, но и несколько других важных для города исторических особняков. Восстановлением целого ряда объектов культурного и исторического наследия в столице Урала занимается холдинг Алексея Боброва «Деловой Дом на Архиерейской» (ДДА). Для того чтобы ОКН после восстановления могли стать максимально полезными для горожан, в текущем году при участии холдинга и региональных властей организован открытый конкурс, где каждый может предложить свою идею о том, как можно вернуть здание в жизнь города.
