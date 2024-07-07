Причина возгорания пока неизвестна (архивное фото)
В Екатеринбурге на улица Расточная вечером 7 июля сгорела иномарка. Об этом сообщили очевидцы.
«На улице Расточная сгорел „Рено Логан“. Какая причина — неизвестно», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Свердловской области. Ответ ожидается.
Инцидент произошел на улице Расточная
Иномарка загорелась 7 июля
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