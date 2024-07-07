07 июля 2024
06 июля 2024

В Екатеринбурге дотла сгорела иномарка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Причина возгорания пока неизвестна (архивное фото)
Причина возгорания пока неизвестна (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улица Расточная вечером 7 июля сгорела иномарка. Об этом сообщили очевидцы.

«На улице Расточная сгорел „Рено Логан“. Какая причина — неизвестно», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Свердловской области. Ответ ожидается.

Инцидент произошел на улице Расточная
Инцидент произошел на улице Расточная
Фото:
Иномарка загорелась 7 июля
Иномарка загорелась 7 июля
Фото:

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В Екатеринбурге на улица Расточная вечером 7 июля сгорела иномарка. Об этом сообщили очевидцы. «На улице Расточная сгорел „Рено Логан“. Какая причина — неизвестно», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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