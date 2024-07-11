На восстановление психики после работы больше всего в Челябинске тратят банкиры

На восстановление душевного равновесия в Челябинске в свободное от работы время больше всего тратят финансов работники банков. Как показало исследование аналитиков платформы «Авито Работа», представители финансового сектора отдают на отдых 28,5 тысячи рублей.
«Представители финансового сектора в Челябинске особенно ценят свой отдых и готовы инвестировать в него значительные суммы», — отметили URA.RU эксперты «Авито Работа». Исследование показало, что большинство челябинцев (88%) считают, что у них хорошо получается контролировать свое время и поддерживать баланс между работой и личной жизнью.
Выяснилось, что второе место по расходам на отдых для восстановления самочувствия заняли маркетологи. На организацию досуга они отдают 21,9 тысячи рублей. Следом идут работники сферы автобизнеса, готовые тратить по 21,1 тысячи рублей. В топе самых щедрых также работники салонов красоты, консультанты, представители турбизнеса и юристы. Последние расходуют на свой отдых по 17,9 тысячи рублей ежемесячно.
Среди респондентов 45% заявили о том, что за последние годы их баланс между работой и личной жизнью изменился в лучшую сторону. Жители стали уделять больше времени личным интересам и семье. Для многих челябинцев понятие work-life balance ассоциируется не только с отсутствием переработок, но и с возможностью самостоятельно регулировать рабочее время и место, а также с личным развитием и самообразованием.
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