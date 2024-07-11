Чемпионство ХК «Металлург» транслируют в центре Нью-Йорка. Видео

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ХК "Металлург" красуется на экранах в США
ХК "Металлург" красуется на экранах в США Фото:

Хоккейную клуба «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) транслируют на одном из экранов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщили в соцсетях ХК.

«Наш шестой полевой добрался до Нью-Йорка — и запечатлел чемпионство на одном из экранов на Таймс-Сквер. Выглядит невероятно», — сообщили в telegram-канале ХК «Металлург».

В апреле 2024 года «Металлург» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Также «Металлург» стал лучшим клубом КХЛ по итогам сезона 2023/2024 годов. Уже в конце мае на праздничном концерте в конце дня чествования «Металлурга» спела Клава Кока, а на чемпионском параде трофей вынесли два хоккеиста. Далее Кубок отправился в тур по городам региона.

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Хоккейную клуба «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) транслируют на одном из экранов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщили в соцсетях ХК. «Наш шестой полевой добрался до Нью-Йорка — и запечатлел чемпионство на одном из экранов на Таймс-Сквер. Выглядит невероятно», — сообщили в telegram-канале ХК «Металлург». В апреле 2024 года «Металлург» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Также «Металлург» стал лучшим клубом КХЛ по итогам сезона 2023/2024 годов. Уже в конце мае на праздничном концерте в конце дня чествования «Металлурга» спела Клава Кока, а на чемпионском параде трофей вынесли два хоккеиста. Далее Кубок отправился в тур по городам региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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