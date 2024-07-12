Текслер оценил стройплощадку школы и капремонт ДК в Увельском. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер. Челябинск
Новый корпус школы сдадут уже в конце 2024 года Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе поездки в Увельский район 12 июля посетил стройплощадку будущей школы и открытый после ремонта Дом культуры, а также местный сквер. Подробности визита передает корреспондент URA.RU.

«В поселке Увельский функционируют две школы на 1144 и 385 мест, в 2022 году началось строительство нового корпуса школы №1 на 300 мест для размещения начальных классов. Сейчас на объекте ведется кладка, монтаж сетей и устройство кровли», — передает корреспондент URA.RU. Школу планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.

Кроме того, Текслер посетил Рождественский Дом культуры после капитального ремонта. Здание было построено в 1970 году, отремонтировано в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура».

«Отремонтированы зрительный зал, фойе, внутренние помещения, инженерные сети, фасад здания, крыша. На реализацию проекта из федерального, областного и районного бюджетов выделено более пяти миллионов рублей», — передает корреспондент URA.RU. Также по региональной госпрограмме «Развитие культуры и туризма в Челябинской области» закуплено современное световое и звуковое оборудование, видеопроектор, хорошие кресла и шторы для сцены.

Сейчас здесь работает библиотека, выставки, зоны для детского творчества и семейного досуга, 16 кружков, учебная площадка детской школы искусств, а также отделение общества для детей-инвалидов «Синяя птица». А рядом в 2023 году был благоустроен сквер по программе «Формирование комфортной городской среды».

Текслер отправился 12 июля в Увельский район, где принял участие в открытии сельских спортивных игр «Золотой колос». Кроме того, он неожиданно заехал в село, жители которого просили его отремонтировать дорогу к дому культуры.

Текслер. Челябинск
Текслеру провели презентацию проекта нового корпуса школы
Фото:
Текслер. Челябинск
Корпус будущей начальной школы уже готов
Фото:
Текслер. Челябинск
В Доме культуры полностью обновили помещения и сцену
Фото:
Текслер. Челябинск
Текслер осмотрел благоустройство сквера с детской площадкой
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе поездки в Увельский район 12 июля посетил стройплощадку будущей школы и открытый после ремонта Дом культуры, а также местный сквер. Подробности визита передает корреспондент URA.RU. «В поселке Увельский функционируют две школы на 1144 и 385 мест, в 2022 году началось строительство нового корпуса школы №1 на 300 мест для размещения начальных классов. Сейчас на объекте ведется кладка, монтаж сетей и устройство кровли», — передает корреспондент URA.RU. Школу планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года. Кроме того, Текслер посетил Рождественский Дом культуры после капитального ремонта. Здание было построено в 1970 году, отремонтировано в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура». «Отремонтированы зрительный зал, фойе, внутренние помещения, инженерные сети, фасад здания, крыша. На реализацию проекта из федерального, областного и районного бюджетов выделено более пяти миллионов рублей», — передает корреспондент URA.RU. Также по региональной госпрограмме «Развитие культуры и туризма в Челябинской области» закуплено современное световое и звуковое оборудование, видеопроектор, хорошие кресла и шторы для сцены. Сейчас здесь работает библиотека, выставки, зоны для детского творчества и семейного досуга, 16 кружков, учебная площадка детской школы искусств, а также отделение общества для детей-инвалидов «Синяя птица». А рядом в 2023 году был благоустроен сквер по программе «Формирование комфортной городской среды». Текслер отправился 12 июля в Увельский район, где принял участие в открытии сельских спортивных игр «Золотой колос». Кроме того, он неожиданно заехал в село, жители которого просили его отремонтировать дорогу к дому культуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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