Новый корпус школы сдадут уже в конце 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе поездки в Увельский район 12 июля посетил стройплощадку будущей школы и открытый после ремонта Дом культуры, а также местный сквер. Подробности визита передает корреспондент URA.RU.

«В поселке Увельский функционируют две школы на 1144 и 385 мест, в 2022 году началось строительство нового корпуса школы №1 на 300 мест для размещения начальных классов. Сейчас на объекте ведется кладка, монтаж сетей и устройство кровли», — передает корреспондент URA.RU. Школу планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года.

Кроме того, Текслер посетил Рождественский Дом культуры после капитального ремонта. Здание было построено в 1970 году, отремонтировано в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура».

«Отремонтированы зрительный зал, фойе, внутренние помещения, инженерные сети, фасад здания, крыша. На реализацию проекта из федерального, областного и районного бюджетов выделено более пяти миллионов рублей», — передает корреспондент URA.RU. Также по региональной госпрограмме «Развитие культуры и туризма в Челябинской области» закуплено современное световое и звуковое оборудование, видеопроектор, хорошие кресла и шторы для сцены.

Сейчас здесь работает библиотека, выставки, зоны для детского творчества и семейного досуга, 16 кружков, учебная площадка детской школы искусств, а также отделение общества для детей-инвалидов «Синяя птица». А рядом в 2023 году был благоустроен сквер по программе «Формирование комфортной городской среды».

Текслер отправился 12 июля в Увельский район, где принял участие в открытии сельских спортивных игр «Золотой колос». Кроме того, он неожиданно заехал в село, жители которого просили его отремонтировать дорогу к дому культуры.

Текслеру провели презентацию проекта нового корпуса школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Корпус будущей начальной школы уже готов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Доме культуры полностью обновили помещения и сцену Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Текслер осмотрел благоустройство сквера с детской площадкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU