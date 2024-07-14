Боец ВДВ рассказал, как пленил отряд солдат ВСУ в жилом доме

Группа бойца ВДВ взяла в плен четверых украинских военных
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Боев ВДВ взял в плен четверых солдат ВСУ
Боев ВДВ взял в плен четверых солдат ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий 98-й дивизии ВДВ рассказал о штурме пятиэтажного дома в Часовом Яре, в ходе которого его группа взяла в плен четырех украинских военных. В ходе операции еще двое солдат противника были убиты, шестеро отступили.

«Четыре подъезда забрали, а в пятый не можем пройти. <...> Думали, как пройти, и решили через балкон. <...>12 человек там было», — поделился военный ВС РФ. По его словам, штурм начался в 05:00 утра, из 12 солдат противника шесть сбежали, двое были ликвидированы, четверо — взяты в плен.

Ранее бойцы спецназа «Ахмат» захватили троих солдат ВСУ. Пленных удалось взять в результате спланированной диверсионно-штурмовой операции.

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Военнослужащий 98-й дивизии ВДВ рассказал о штурме пятиэтажного дома в Часовом Яре, в ходе которого его группа взяла в плен четырех украинских военных. В ходе операции еще двое солдат противника были убиты, шестеро отступили. «Четыре подъезда забрали, а в пятый не можем пройти. <...> Думали, как пройти, и решили через балкон. <...>12 человек там было», — поделился военный ВС РФ. По его словам, штурм начался в 05:00 утра, из 12 солдат противника шесть сбежали, двое были ликвидированы, четверо — взяты в плен. Ранее бойцы спецназа «Ахмат» захватили троих солдат ВСУ. Пленных удалось взять в результате спланированной диверсионно-штурмовой операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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