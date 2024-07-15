В Сургуте для любителей экстрима устроят забег, в котором нужно будет преодолеть грязевые трассы с препятствиями. Участникам предстоит спрыгнуть с трамплина и перелезть стену на канате.
«Одно из самых волнующих и адреналиновых препятствий — „Трамплин“. Представьте себе четырехметровую стену, которую не только нужно покорить, но и с которой предстоит сделать прыжок в неизвестность. Задержите дыхание, сделайте шаг вперед и не смотрите вниз — под вами будет холодная вода», — рассказали организаторы в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
В другом испытании экстремалам нужно перелезть стену высотой почти в пять метров с помощью каната. Прохождение трасс осложняет грязь. По словам организаторов, препятствия призваны проверить реакцию участников в экстремальных ситуациях.
Ранее URA.RU рассказывало о предстоящем экстремальном заплыве, который пройдет в Ханты-Мансийске в июле. Пловцам предстоит преодолеть дистанции от двух до 25 километров. Между победителями разыграют один миллион рублей.
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