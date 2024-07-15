15 июля 2024

Жителей ХМАО зовут изваляться в грязи в экстремальном забеге

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте устроят экстремальный забег, в котором участникам предстоит преодолеть грязевые трассы
В Сургуте устроят экстремальный забег, в котором участникам предстоит преодолеть грязевые трассы Фото:

В Сургуте для любителей экстрима устроят забег, в котором нужно будет преодолеть грязевые трассы с препятствиями. Участникам предстоит спрыгнуть с трамплина и перелезть стену на канате.

«Одно из самых волнующих и адреналиновых препятствий — „Трамплин“. Представьте себе четырехметровую стену, которую не только нужно покорить, но и с которой предстоит сделать прыжок в неизвестность. Задержите дыхание, сделайте шаг вперед и не смотрите вниз — под вами будет холодная вода», — рассказали организаторы в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

В другом испытании экстремалам нужно перелезть стену высотой почти в пять метров с помощью каната. Прохождение трасс осложняет грязь. По словам организаторов, препятствия призваны проверить реакцию участников в экстремальных ситуациях.

Ранее URA.RU рассказывало о предстоящем экстремальном заплыве, который пройдет в Ханты-Мансийске в июле. Пловцам предстоит преодолеть дистанции от двух до 25 километров. Между победителями разыграют один миллион рублей.

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В Сургуте для любителей экстрима устроят забег, в котором нужно будет преодолеть грязевые трассы с препятствиями. Участникам предстоит спрыгнуть с трамплина и перелезть стену на канате. «Одно из самых волнующих и адреналиновых препятствий — „Трамплин“. Представьте себе четырехметровую стену, которую не только нужно покорить, но и с которой предстоит сделать прыжок в неизвестность. Задержите дыхание, сделайте шаг вперед и не смотрите вниз — под вами будет холодная вода», — рассказали организаторы в своей группе в соцсети «ВКонтакте». В другом испытании экстремалам нужно перелезть стену высотой почти в пять метров с помощью каната. Прохождение трасс осложняет грязь. По словам организаторов, препятствия призваны проверить реакцию участников в экстремальных ситуациях. Ранее URA.RU рассказывало о предстоящем экстремальном заплыве, который пройдет в Ханты-Мансийске в июле. Пловцам предстоит преодолеть дистанции от двух до 25 километров. Между победителями разыграют один миллион рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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