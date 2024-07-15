15 июля 2024

В пермском спорткомплексе во время тренировки умерла пожилая женщина

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Женщине стало плохо в тренажерном зале (архивное фото)
Женщине стало плохо в тренажерном зале (архивное фото) Фото:

В Перми 78-летняя женщина умерла во время тренировки в спорткомплексе «Олимпия». Врачи пытались спасти ее, но не смогли, рассказали в спортцентре.

«Посетительница обратилась с жалобами на общую слабость во время тренировочного процесса. Врачом центра и начальником медицинской службы оперативно оказана первая медицинская помощь и вызвана бригада ГССМП, которая проводила реанимационные мероприятия», — цитирует сообщение СК «Олимпия-Пермь» портал «В курсе».

Пенсионерка с 2017 года постоянно занималась в «Олимпии» кинезитерапией. На здоровье ранее не жаловалась.

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В Перми 78-летняя женщина умерла во время тренировки в спорткомплексе «Олимпия». Врачи пытались спасти ее, но не смогли, рассказали в спортцентре. «Посетительница обратилась с жалобами на общую слабость во время тренировочного процесса. Врачом центра и начальником медицинской службы оперативно оказана первая медицинская помощь и вызвана бригада ГССМП, которая проводила реанимационные мероприятия», — цитирует сообщение СК «Олимпия-Пермь» портал «В курсе». Пенсионерка с 2017 года постоянно занималась в «Олимпии» кинезитерапией. На здоровье ранее не жаловалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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