В пермском спорткомплексе во время тренировки умерла пожилая женщина

Женщине стало плохо в тренажерном зале (архивное фото)
В Перми 78-летняя женщина умерла во время тренировки в спорткомплексе «Олимпия». Врачи пытались спасти ее, но не смогли, рассказали в спортцентре.
«Посетительница обратилась с жалобами на общую слабость во время тренировочного процесса. Врачом центра и начальником медицинской службы оперативно оказана первая медицинская помощь и вызвана бригада ГССМП, которая проводила реанимационные мероприятия», — цитирует сообщение СК «Олимпия-Пермь» портал «В курсе».
Пенсионерка с 2017 года постоянно занималась в «Олимпии» кинезитерапией. На здоровье ранее не жаловалась.
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