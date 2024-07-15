Жители ХМАО стали массово строить загородные дома

В Ханты-Мансийском автономном округе резко вырос спрос на строительство загородной недвижимости. Представители ВТБ рассказали URA.RU, что за первое полугодие жители региона оформили на возведение домов в 18 раз больше кредитов, чем год назад.
«По статистике банка, в первом полугодии на самостоятельное строительство домов югорчане оформили в 18 раз больше кредитов, чем год назад. Почти каждый третий клиент банка в ХМАО — Югре, выбравший жизнь за городом, решил строиться „с нуля“, а не купить уже готовый дом», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Всего на загородную недвижимость за первое полугодие югорчане взяли кредитов на сумму свыше 316 миллионов рублей. «Прежде всего жители региона оформляли займы по госпрограммам. „В результате структуре выдач ВТБ количество льготных сделок на рынке ИЖС и готовых домов по итогам июня достигло 75% против 33% год назад“, — добавляют в банке.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО активно переводили деньги в драгоценные металлы. Тогда в Сбере фиксировали, что одного лишь золота югорчане купили на 3,5 миллиона рублей.
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