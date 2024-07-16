16 июля 2024

Госдеп отверг требование РФ устранить причины кризиса на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США подчеркнули, что не представляют угрозы для РФ Фото:

Администрация США не согласилась с позицией России относительно первопричин украинского кризиса, которая заключается в угрозе расширения НАТО. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер подчеркнул, что Вашингтон занят обеспечением «справедливого и прочного мира».

«Военной угрозы нет, никто не угрожает занять территорию РФ. Мы отвергаем такой взгляд», — цитирует слова руководителя Миллера ТАСС.

Со слов Миллера, никто в Европе не представляет угрозы для Москвы. То, что Россия воспринимает в качестве опасности, является демократией, заявил представитель внешнеполитического ведомства, комментируя требование министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова устранить первопричины украинского конфликта.

Как сообщало URA.RU ранее, Сергей Лавров обратился к США по поводу новой глобальной войны. Он посоветовал европейцам понять, какая самоубийственная роль им уготовлена.

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Администрация США не согласилась с позицией России относительно первопричин украинского кризиса, которая заключается в угрозе расширения НАТО. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер подчеркнул, что Вашингтон занят обеспечением «справедливого и прочного мира». «Военной угрозы нет, никто не угрожает занять территорию РФ. Мы отвергаем такой взгляд», — цитирует слова руководителя Миллера ТАСС. Со слов Миллера, никто в Европе не представляет угрозы для Москвы. То, что Россия воспринимает в качестве опасности, является демократией, заявил представитель внешнеполитического ведомства, комментируя требование министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова устранить первопричины украинского конфликта. Как сообщало URA.RU ранее, Сергей Лавров обратился к США по поводу новой глобальной войны. Он посоветовал европейцам понять, какая самоубийственная роль им уготовлена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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