Госдеп отверг требование РФ устранить причины кризиса на Украине

Администрация США не согласилась с позицией России относительно первопричин украинского кризиса, которая заключается в угрозе расширения НАТО. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер подчеркнул, что Вашингтон занят обеспечением «справедливого и прочного мира».
«Военной угрозы нет, никто не угрожает занять территорию РФ. Мы отвергаем такой взгляд», — цитирует слова руководителя Миллера ТАСС.
Со слов Миллера, никто в Европе не представляет угрозы для Москвы. То, что Россия воспринимает в качестве опасности, является демократией, заявил представитель внешнеполитического ведомства, комментируя требование министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова устранить первопричины украинского конфликта.
Как сообщало URA.RU ранее, Сергей Лавров обратился к США по поводу новой глобальной войны. Он посоветовал европейцам понять, какая самоубийственная роль им уготовлена.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.