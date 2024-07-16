Госдеп отверг требование РФ устранить причины кризиса на Украине

17 июля 2024 в 01:16 Размер текста - 17 +

В США подчеркнули, что не представляют угрозы для РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Администрация США не согласилась с позицией России относительно первопричин украинского кризиса, которая заключается в угрозе расширения НАТО. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер подчеркнул, что Вашингтон занят обеспечением «справедливого и прочного мира». «Военной угрозы нет, никто не угрожает занять территорию РФ. Мы отвергаем такой взгляд», — цитирует слова руководителя Миллера ТАСС. Со слов Миллера, никто в Европе не представляет угрозы для Москвы. То, что Россия воспринимает в качестве опасности, является демократией, заявил представитель внешнеполитического ведомства, комментируя требование министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова устранить первопричины украинского конфликта. Как сообщало URA.RU ранее, Сергей Лавров обратился к США по поводу новой глобальной войны. Он посоветовал европейцам понять, какая самоубийственная роль им уготовлена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация США не согласилась с позицией России относительно первопричин украинского кризиса, которая заключается в угрозе расширения НАТО. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер подчеркнул, что Вашингтон занят обеспечением «справедливого и прочного мира». «Военной угрозы нет, никто не угрожает занять территорию РФ. Мы отвергаем такой взгляд», — цитирует слова руководителя Миллера ТАСС. Со слов Миллера, никто в Европе не представляет угрозы для Москвы. То, что Россия воспринимает в качестве опасности, является демократией, заявил представитель внешнеполитического ведомства, комментируя требование министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова устранить первопричины украинского конфликта. Как сообщало URA.RU ранее, Сергей Лавров обратился к США по поводу новой глобальной войны. Он посоветовал европейцам понять, какая самоубийственная роль им уготовлена.