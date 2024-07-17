Во ФСИН отрицают конфликт террориста из «Крокуса» с сотрудником СИЗО

Информация, распространяемая в СМИ о конфликте одного из обвиняемых в теракте в «Крокусе» с администрацией СИЗО-2, является недостоверной. Об этом рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).
«Распространяемая в СМИ информация о конфликте одного из обвиняемых с администрацией СИЗО-2 ФСИН России (»Лефортово») является недостоверной», — говорится в сообщении ФСИН. Там добавили, что подозреваемые и обвиняемые содержатся в соответствии с законодательством. Общение с сотрудниками фиксируется видеорегистраторами. Происшествия, упомянутые в публикациях, не имели места в следственном изоляторе, подчеркнули во ФСИН.
22 марта в «Крокусе» произошел теракт, в результате которого погибли 145 человек. По делу были задержаны более 20 человек, многие из них, включая четырех исполнителей, находятся под арестом в СИЗО «Лефортово». 16 июля стало известно, что в СИЗО «Лефортово» произошла стычка между одним из фигурантов дела Далерджоном Мирзоевым и сотрудником учреждения, который является мусульманином. Сообщалось, что между ними произошел конфликт на почве религиозных разногласий.
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