В зоне СВО погиб водитель из Пермского края Ужегов

Пермяк погиб в марте 2024 года
В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Ильинского городского округа Пермского края Сергей Ужегов. Об этом сообщили в администрации округа.
«25 марта 2024 года погиб при исполнении обязанностей военной службы Сергей Ужегов 1992 года рождения. Он 2 сентября 2023 года заключил контракт с Министерством Обороны РФ о прохождении военной службы в должности — водитель», — сказано в сообщении.
Про бойца известно, что он родился в деревне Зинки. В 2011 окончил Пермский профессиональный лицей №1 и получил специальность станочник. Затем до 2012 года проходил срочную военную службу.
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