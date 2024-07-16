16 июля 2024

В зоне СВО погиб водитель из Пермского края Ужегов

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Дегустация новых блюд в ресторане SI. Екатеринбург, свеча
Пермяк погиб в марте 2024 года Фото:

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Ильинского городского округа Пермского края Сергей Ужегов. Об этом сообщили в администрации округа.

«25 марта 2024 года погиб при исполнении обязанностей военной службы Сергей Ужегов 1992 года рождения. Он 2 сентября 2023 года заключил контракт с Министерством Обороны РФ о прохождении военной службы в должности — водитель», — сказано в сообщении.

Про бойца известно, что он родился в деревне Зинки. В 2011 окончил Пермский профессиональный лицей №1 и получил специальность станочник. Затем до 2012 года проходил срочную военную службу.

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В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Ильинского городского округа Пермского края Сергей Ужегов. Об этом сообщили в администрации округа. «25 марта 2024 года погиб при исполнении обязанностей военной службы Сергей Ужегов 1992 года рождения. Он 2 сентября 2023 года заключил контракт с Министерством Обороны РФ о прохождении военной службы в должности — водитель», — сказано в сообщении. Про бойца известно, что он родился в деревне Зинки. В 2011 окончил Пермский профессиональный лицей №1 и получил специальность станочник. Затем до 2012 года проходил срочную военную службу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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