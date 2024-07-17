Монастырь Курьи призвал пермяков не разжигать межнациональную рознь из-за мечети

18 июля 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

Монастырь призвал пермяков к межрелигиозному миру и сотрудничеству Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Богоявленский мужской монастырь Верхней Курьи призвал жителей Перми не допускать разжигания межнациональной розни из-за строительства в микрорайоне мечети. Текст обращения опубликован на странице монастыря в соцсети «ВКонтакте». «Некоторые „подстрекатели“ пытаются обострить межнациональные отношения в городе. Они манипуляциями заставляют посмотреть на земляков с позиции силы, создать воинствующие группы. Ведь стройка мечети запланирована жителями города и в состав „приходской десятки“ будут входить не мигранты, а семейные люди, выросшие и воспитанные в Перми. В столь непростое для нашего Отечества время монастырь призывает к единству и молитве о мире», — говорится в сообщении. Мечеть в Верхней Курье решил построить сын пермского бизнесмена Ривхата Ибрагимова Руслан. С этой целью он зарегистрировал благотворительный фонд содействия строительству мечети имени Юнуса. Против выступили ряд жителей микрорайона, вышедшие на протестный митинг. С недовольными горожанами встречался глава Мотовилихинского района города Игорь Сальников. А муфтий Прикамья Анвар хазрат Аблаев заявил, что противники мечети пытаются спровоцировать межнациональный конфликт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Богоявленский мужской монастырь Верхней Курьи призвал жителей Перми не допускать разжигания межнациональной розни из-за строительства в микрорайоне мечети. Текст обращения опубликован на странице монастыря в соцсети «ВКонтакте». «Некоторые „подстрекатели“ пытаются обострить межнациональные отношения в городе. Они манипуляциями заставляют посмотреть на земляков с позиции силы, создать воинствующие группы. Ведь стройка мечети запланирована жителями города и в состав „приходской десятки“ будут входить не мигранты, а семейные люди, выросшие и воспитанные в Перми. В столь непростое для нашего Отечества время монастырь призывает к единству и молитве о мире», — говорится в сообщении. Мечеть в Верхней Курье решил построить сын пермского бизнесмена Ривхата Ибрагимова Руслан. С этой целью он зарегистрировал благотворительный фонд содействия строительству мечети имени Юнуса. Против выступили ряд жителей микрорайона, вышедшие на протестный митинг. С недовольными горожанами встречался глава Мотовилихинского района города Игорь Сальников. А муфтий Прикамья Анвар хазрат Аблаев заявил, что противники мечети пытаются спровоцировать межнациональный конфликт.