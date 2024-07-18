В Верхней Салде и Карпинске вместо знаменитостей выступят кавер-группы Фото: Размик Закарян © URA.RU

Не все крупные промышленники решили порадовать свердловчан яркими концертами в честь Дня металлурга. Взамен местным жителям предложили соревнования, фейерверк и выступления кавер-групп. Как отметят профессиональный праздник уральцы в Верхней Салде, Качканаре, Карпинске и Нижнем Тагиле — разбиралось URA.RU.

Верхняя Салда

Праздновать День металлурга салдинцы будут два дня. 19 июля в 15:30 пройдет открытие Доски почета, после — торжественная программа во Дворце культуры им. Ленина и автоквест «Легенды Салды» — старт в 18:00 от Центральной городской библиотеки.

На следующий день в 10:00 состоится турнир по футболу и настольному теннису, автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижней Салде с заездом в Кедровую рощу. Показывать достопримечательности города планируют два часа, сбор желающих — в 11:00 у Нижнесалдинского краеведческого музея, нужна предварительная регистрация.

После этого на площади Быкова с 16:00 начнут выступать иллюзионисты, местные творческие коллективы, солисты Театра эстрады. В 20:00 на сцену выйдут музыкальный проект CLEMAN.Music из Екатеринбурга, кавер-коллектив «БОЯРЕ» и DJ Fresh.

Качканар

Год назад для приглашенных во Дворец культуры металлургов выступали Стас Костюшкин и Сергей Дроботенко, в 2024-м ЕВРАЗ посчитал, что лучшим подарком для качканарцев станет вложение в развитие города. Предприятие потратит миллионы на ремонт здания центра образования «Урал», обустройство детских площадок, открытие центра помощи животным и покупку рояля в детскую школу искусств.

Карпинск

Начнется День металлурга 20 июля с парада, а затем в 12:00 — с торжественного открытия праздника с местными творческими коллективами и награждением лучших жителей города. У памятника Ленину развернется площадка «Карпинск своих не бросает» — горожане смогут сделать окопные свечи и маскировочные сети. В Яблоневом саду будут работать фотозоны и проходить мастер-классы. Концерты стартуют в 18:00 — на сцену выйдут группы Victory band, ABBA MIA и MISHKA, хотя год назад местных жителей песнями радовала Мари Краймбрери. Завершится праздник салютом.

Нижний Тагил

Скромное торжество намечено в Нижнем Тагиле. Все выходные тагильчан и гостей города ожидают на Кубке ЕВРАЗа по парусному спорту, а вечером 20 июля над акваторией городского пруда прогремит праздничный фейерверк.

При этом в соседних городах День металлурга обещает быть куда более масштабным. Например, в Верхней Пышме выступят сразу четыре группы — «Градусы», «Моя Мишель», «Рондо» и «Чайф», в Каменске-Уральском споют два коллектива — «Город 312» и «Хор Турецкого». Также ожидаются выступления Мити Фомина, «Фабрики», «На-На» и других. В семи городах в ближайшие выходные будет действовать запрет на продажу алкоголя.