В свердловских городах запретят пить из-за визита звезд

В Свердловской области в День металлурга ограничат продажу алкоголя

17 июля 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

В некоторых городах запреты будут действовать два дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловчане, в чьих городах пройдут концерты звезд в честь Дня металлурга, не смогут купить алкоголь в ближайшие выходные. Ограничения введут в магазинах и заведениях, которые находятся рядом с местом проведения праздника. URA.RU составило подборку городов, где спиртное будет купить проблематично. Каменск-Уральский Запрет на продажу будет действовать два дня. Так, 19 июля на площади Ленкома выступит «Хор Турецкого», поэтому с 20:00 до 23:00 ограничения введут на территории, ограниченной улицами Титова, Ленина, Кунавина, Кирова, Мусоргского и проспектом Победы. На следующий день, 20 июля, у ДК «Современник» запланирован фестиваль окрошки, поэтому торговать спиртным запретят с 12:00 до 15:00 в границах улиц Серова, Лермонтова (дома с 83 по 185 по нечетной стороне), Войкова и Ленинградской. Краснотурьинск Продажу горячительных напитков запретят также на два дня. 19 июля в период с 14:00 до 23:00 — в периметре улиц Чкалова — Фрунзе — Попова — Ленинского Комсомола. А 20 июля в вышеуказанном периметре алкоголь нельзя будет купить в период с 09:00 до 23:00. Верхняя Пышма На День металлурга здесь выступят группы «Градусы», «Моя Мишель», «Рондо» и «Чайф». Ограничения будут действовать 20 июля с 8:00 до 23:00. Ревда Пиво, сидр и другие напитки запретят продавать 20 июля с 17:00 до 00:00. Особое указание коснется точек, расположенных в периметре улиц Мира — Максима Горького — Энгельса — Достоевского — 9 Мая — Вяткина. А 21 июля с 10.00 до 17.00 — в районе улиц Чехова — Почтовая — Возмутителей — Павла Зыкина. Полевской Ограничение по продаже начнут действовать 20 июля с 09:00 до 20:00. Сухой закон действует в периметре улиц Коммунистическая — Декабристов — Розы Люксембург — Степана Разина, а также микрорайоне Зеленый Бор-1. С 14:00 до 18:00 21 июля запрет действует в этом же квадрате, а с 09:00 до 16:00 — внутри и по периметру территории, ограниченной улицами Крылова, Володарского, Карла Маркса и Бажова. Первоуральск Мэрия рекомендует магазинам и заведениям, которые находятся рядом с местом проведения праздника, не продавать алкоголь за два часа до начала проведения, во время мероприятия и в течение часа после окончания концерта. В постановлении ограничения касаются лишь 20 июля. Серов Аналогичное правило действует и в Серове. 20 июля здесь пройдут концерты певицы Ирины Салтыковой, дуэта Filatov & Karas и DJ Грува. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчане, в чьих городах пройдут концерты звезд в честь Дня металлурга, не смогут купить алкоголь в ближайшие выходные. Ограничения введут в магазинах и заведениях, которые находятся рядом с местом проведения праздника. URA.RU составило подборку городов, где спиртное будет купить проблематично. Запрет на продажу будет действовать два дня. Так, 19 июля на площади Ленкома выступит «Хор Турецкого», поэтому с 20:00 до 23:00 ограничения введут на территории, ограниченной улицами Титова, Ленина, Кунавина, Кирова, Мусоргского и проспектом Победы. На следующий день, 20 июля, у ДК «Современник» запланирован фестиваль окрошки, поэтому торговать спиртным запретят с 12:00 до 15:00 в границах улиц Серова, Лермонтова (дома с 83 по 185 по нечетной стороне), Войкова и Ленинградской. Продажу горячительных напитков запретят также на два дня. 19 июля в период с 14:00 до 23:00 — в периметре улиц Чкалова — Фрунзе — Попова — Ленинского Комсомола. А 20 июля в вышеуказанном периметре алкоголь нельзя будет купить в период с 09:00 до 23:00. На День металлурга здесь выступят группы «Градусы», «Моя Мишель», «Рондо» и «Чайф». Ограничения будут действовать 20 июля с 8:00 до 23:00. Пиво, сидр и другие напитки запретят продавать 20 июля с 17:00 до 00:00. Особое указание коснется точек, расположенных в периметре улиц Мира — Максима Горького — Энгельса — Достоевского — 9 Мая — Вяткина. А 21 июля с 10.00 до 17.00 — в районе улиц Чехова — Почтовая — Возмутителей — Павла Зыкина. Ограничение по продаже начнут действовать 20 июля с 09:00 до 20:00. Сухой закон действует в периметре улиц Коммунистическая — Декабристов — Розы Люксембург — Степана Разина, а также микрорайоне Зеленый Бор-1. С 14:00 до 18:00 21 июля запрет действует в этом же квадрате, а с 09:00 до 16:00 — внутри и по периметру территории, ограниченной улицами Крылова, Володарского, Карла Маркса и Бажова. Мэрия рекомендует магазинам и заведениям, которые находятся рядом с местом проведения праздника, не продавать алкоголь за два часа до начала проведения, во время мероприятия и в течение часа после окончания концерта. В постановлении ограничения касаются лишь 20 июля. Аналогичное правило действует и в Серове. 20 июля здесь пройдут концерты певицы Ирины Салтыковой, дуэта Filatov & Karas и DJ Грува.