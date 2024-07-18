Вучич в Лондоне напомнил Зеленскому о важности диалога для достижения мира

Президент Сербии Александр Вучич провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Лондоне. В ходе беседы Вучич подчеркнул важность диалога и политических решений для обеспечения мира и стабильности в Европе.
«Я отметил важность восстановления мира и стабильности на целом нашем континенте и повторил, что к этому можно прийти только через диалог и политические решения», — написал Вучич в социальных сетях, приложив к сообщению фотографию рукопожатия с Зеленским.
Зеленский также встретился с Карлом III во дворце герцогов Мальборо. На встрече 46 европейских лидеров обсудили ряд международных вопросов, сообщила королевская семья на своей странице в соцсети Х. Позже Зеленский поблагодарил короля и назвал Британию «важнейшим союзником».
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