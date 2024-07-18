Вучич в Лондоне напомнил Зеленскому о важности диалога для достижения мира

19 июля 2024 в 04:13 Размер текста - 17 +

Вучич встретился с Зеленским в Лондоне Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Президент Сербии Александр Вучич провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Лондоне. В ходе беседы Вучич подчеркнул важность диалога и политических решений для обеспечения мира и стабильности в Европе. «Я отметил важность восстановления мира и стабильности на целом нашем континенте и повторил, что к этому можно прийти только через диалог и политические решения», — написал Вучич в социальных сетях, приложив к сообщению фотографию рукопожатия с Зеленским. Зеленский также встретился с Карлом III во дворце герцогов Мальборо. На встрече 46 европейских лидеров обсудили ряд международных вопросов, сообщила королевская семья на своей странице в соцсети Х. Позже Зеленский поблагодарил короля и назвал Британию «важнейшим союзником». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Сербии Александр Вучич провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Лондоне. В ходе беседы Вучич подчеркнул важность диалога и политических решений для обеспечения мира и стабильности в Европе. «Я отметил важность восстановления мира и стабильности на целом нашем континенте и повторил, что к этому можно прийти только через диалог и политические решения», — написал Вучич в социальных сетях, приложив к сообщению фотографию рукопожатия с Зеленским. Зеленский также встретился с Карлом III во дворце герцогов Мальборо. На встрече 46 европейских лидеров обсудили ряд международных вопросов, сообщила королевская семья на своей странице в соцсети Х. Позже Зеленский поблагодарил короля и назвал Британию «важнейшим союзником».