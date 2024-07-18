18 июля 2024

Столтенберг заверил Евросоюз, что НАТО переживет еще одно президентство Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Йенса Столтенберга, НАТО стало сильнее после прошлого президентского срока Трампа
По словам Йенса Столтенберга, НАТО стало сильнее после прошлого президентского срока Трампа Фото:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, обращаясь к Европе, заявил, что НАТО сможет пережить еще один срок Дональда Трампа, если он станет президентом США. В интервью газете Guardian он также заявил, что политикам не стоит создавать «самосбывающихся пророчеств».

«Я думаю, важно не создавать самосбывающихся пророчеств таким образом, чтобы предположить, что новая администрация в Соединенных Штатах будет означать конец НАТО… Реальность заключалась в том, что НАТО сильнее по прошествии четырех лет», — заявил Столтенберг.

По его словам, опасения распада НАТО из-за Трампа появились еще в 2016 году, однако они оказались ложными. Однако газета подчеркивает, что европейские лидеры обеспокоены напарником политика Джей Ди Вэнсом, который может занять контролирующую позицию во внешней политике при победе Трампа. Ранее он был одним из главных противников нового пакета военной помощи США Украине.

Столтенберг уходит с поста главы Североатлантического альянса. Его займет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Политика назначили на должность еще 26 июня.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, обращаясь к Европе, заявил, что НАТО сможет пережить еще один срок Дональда Трампа, если он станет президентом США. В интервью газете Guardian он также заявил, что политикам не стоит создавать «самосбывающихся пророчеств». «Я думаю, важно не создавать самосбывающихся пророчеств таким образом, чтобы предположить, что новая администрация в Соединенных Штатах будет означать конец НАТО… Реальность заключалась в том, что НАТО сильнее по прошествии четырех лет», — заявил Столтенберг. По его словам, опасения распада НАТО из-за Трампа появились еще в 2016 году, однако они оказались ложными. Однако газета подчеркивает, что европейские лидеры обеспокоены напарником политика Джей Ди Вэнсом, который может занять контролирующую позицию во внешней политике при победе Трампа. Ранее он был одним из главных противников нового пакета военной помощи США Украине. Столтенберг уходит с поста главы Североатлантического альянса. Его займет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Политика назначили на должность еще 26 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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