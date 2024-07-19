Какой будет погода в свердловских городах в День металлурга

Свердловчанам придется мокнуть под дождем на концертах звезд в День металлурга

Свердловчанам придется брать с собой на концерты зонты и дождевики Фото: Илья Московец © URA.RU

Празднование Дня металлурга со звездными хедлайнерами в Свердловской области омрачит дождь. При этом будет тепло, судя по данным «Яндекс Погоды». URA.RU собрало информацию о погоде во всех городах, где будут отмечать праздник.

Мероприятия в Каменске-Уральском продлятся два дня. 19 июля горожанам придется запастись дождевиками — вечером обещают небольшой дождь, но до +22 градусов. Суббота, 20 июля, будет теплее: столбик термометра поднимется днем до +26 градусов, к вечеру вновь вернутся дожди.

20 июля небольшие осадки ожидаются и в Верхней Пышме, а воздух прогреется до +25 градусов. В это же время постоять в лужах на концертах звезд придется и жителям Серова — непогода придет в город на весь день, при этом будет +23 градуса. Похожая ситуация 19 и 20 июля в Краснотурьинске — дожди, до +26 градусов в пятницу и до +21 градуса в субботу.

Тем, кто в Ревде планирует прийти на выступления Марии Зайцевой (одна из основательниц дуэта «2Маши»), певца Хабиба (автор хита «Ягодка-малинка») и группы «На-На», тоже придется захватить зонтики и учесть, что синоптики обещают грозы и +25 градусов. Такая же погода будет в Первоуральске, Полевском и Алапаевске.

В Верхней Салде, где будут выступать только местные и приглашенные из Екатеринбурга коллективы, 19 июля обещает быть дождливым, а 20 числа придут грозы. В Карпинске и Нижнем Тагиле — аналогично.

Свердловчане отмечают День металлурга с 19 по 21 июля. В восьми городах региона выступят звезды, среди них — «Градусы», «Моя Мишель», «Демо», Митя Фомин и Filatov & Karas. Скромно праздник нынче отмечают в Верхней Салде, Качканаре, Карпинске и Нижнем Тагиле, как именно — в материале URA.RU.