Вертолеты из ХМАО помогают тушить пожары в Турции

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Вертолеты из Нижневартовска помогают тушить леса в Турции
Вертолеты из Нижневартовска помогают тушить леса в Турции Фото:

Вертолёты компании «Нижневартовскавиа», которая обслуживает аэропорт Нижневартовска (ХМАО), будут помогать турецким пожарным тушить загоревшиеся леса. Информация о заключении договора с турецкой компанией размещена в годовом отчете АО «Нижневартовскавиа». 

«В летний период 2024 года планируется участие трех вертолетов Ми-8АМТ в работе по ликвидации лесных пожаров на территории Турции. Контракт заключен на период с мая по октябрь», — указано в документе, который имеется в распоряжении агентства URA.RU.

Компания оформила на вертолеты страховку от повреждений или утраты имущества. Также «Нижневартовскавиа» застраховала гражданскую ответственность перед третьими лицами и пассажирами.

Ранее  URA.RU писало, что Росавиация собирается провести проверки в «Нижневартовскавиа»» (предприятие, которое обслуживает аэропорт). В ходе инспекции проверят соблюдение федеральных авиационных правил.

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Вертолёты компании «Нижневартовскавиа», которая обслуживает аэропорт Нижневартовска (ХМАО), будут помогать турецким пожарным тушить загоревшиеся леса. Информация о заключении договора с турецкой компанией размещена в годовом отчете АО «Нижневартовскавиа».  «В летний период 2024 года планируется участие трех вертолетов Ми-8АМТ в работе по ликвидации лесных пожаров на территории Турции. Контракт заключен на период с мая по октябрь», — указано в документе, который имеется в распоряжении агентства URA.RU. Компания оформила на вертолеты страховку от повреждений или утраты имущества. Также «Нижневартовскавиа» застраховала гражданскую ответственность перед третьими лицами и пассажирами. Ранее  URA.RU писало, что Росавиация собирается провести проверки в «Нижневартовскавиа»» (предприятие, которое обслуживает аэропорт). В ходе инспекции проверят соблюдение федеральных авиационных правил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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