Вертолеты из ХМАО помогают тушить пожары в Турции

Вертолёты компании «Нижневартовскавиа», которая обслуживает аэропорт Нижневартовска (ХМАО), будут помогать турецким пожарным тушить загоревшиеся леса. Информация о заключении договора с турецкой компанией размещена в годовом отчете АО «Нижневартовскавиа».
«В летний период 2024 года планируется участие трех вертолетов Ми-8АМТ в работе по ликвидации лесных пожаров на территории Турции. Контракт заключен на период с мая по октябрь», — указано в документе, который имеется в распоряжении агентства URA.RU.
Компания оформила на вертолеты страховку от повреждений или утраты имущества. Также «Нижневартовскавиа» застраховала гражданскую ответственность перед третьими лицами и пассажирами.
Ранее URA.RU писало, что Росавиация собирается провести проверки в «Нижневартовскавиа»» (предприятие, которое обслуживает аэропорт). В ходе инспекции проверят соблюдение федеральных авиационных правил.
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