19 июля 2024

Выпавший с балкона екатеринбуржец мог употреблять наркотики

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Молодой человек упал с общего балкона 19 июля
Молодой человек упал с общего балкона 19 июля Фото:

Житель Екатеринбурга, разбившийся насмерть при падении с балкона 13-го этажа многоэтажки, мог употреблять наркотики. Знакомая погибшего рассказала URA.RU, что он какое-то время употреблял наркотические средства вместе с друзьями.

«Он курил [наркотики] с ребятами, в тот период, пока мы вместе работали. Потом, как он ушел работать курьером, начал больше зарабатывать и перестал употреблять. Говорил, что ему это надоело. Знаю, что пару раз срывался, но потом вновь заканчивал», — заявила собеседница.

Девушка также заявила, что, вероятно, в последнее время парень также мог употреблять наркотики. Однако она подчеркнула, что никто из знакомых погибшего не мог поверить в произошедшее. 

Инцидент произошел вечером 19 июля на улице 40-летия ВЛКСМ. По информации URA.RU, погибший — 21-летний Денис родом из Карпинска (Свердловская область). Ранее знакомые погибшего рассказали, что у него были проблемы с алкоголем.

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Житель Екатеринбурга, разбившийся насмерть при падении с балкона 13-го этажа многоэтажки, мог употреблять наркотики. Знакомая погибшего рассказала URA.RU, что он какое-то время употреблял наркотические средства вместе с друзьями. «Он курил [наркотики] с ребятами, в тот период, пока мы вместе работали. Потом, как он ушел работать курьером, начал больше зарабатывать и перестал употреблять. Говорил, что ему это надоело. Знаю, что пару раз срывался, но потом вновь заканчивал», — заявила собеседница. Девушка также заявила, что, вероятно, в последнее время парень также мог употреблять наркотики. Однако она подчеркнула, что никто из знакомых погибшего не мог поверить в произошедшее.  Инцидент произошел вечером 19 июля на улице 40-летия ВЛКСМ. По информации URA.RU, погибший — 21-летний Денис родом из Карпинска (Свердловская область). Ранее знакомые погибшего рассказали, что у него были проблемы с алкоголем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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