Выпавший с балкона екатеринбуржец мог употреблять наркотики

Житель Екатеринбурга, разбившийся насмерть при падении с балкона 13-го этажа многоэтажки, мог употреблять наркотики. Знакомая погибшего рассказала URA.RU, что он какое-то время употреблял наркотические средства вместе с друзьями.
«Он курил [наркотики] с ребятами, в тот период, пока мы вместе работали. Потом, как он ушел работать курьером, начал больше зарабатывать и перестал употреблять. Говорил, что ему это надоело. Знаю, что пару раз срывался, но потом вновь заканчивал», — заявила собеседница.
Девушка также заявила, что, вероятно, в последнее время парень также мог употреблять наркотики. Однако она подчеркнула, что никто из знакомых погибшего не мог поверить в произошедшее.
Инцидент произошел вечером 19 июля на улице 40-летия ВЛКСМ. По информации URA.RU, погибший — 21-летний Денис родом из Карпинска (Свердловская область). Ранее знакомые погибшего рассказали, что у него были проблемы с алкоголем.
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