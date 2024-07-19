19 июля 2024

У упавшего с балкона екатеринбуржца были проблемы с алкоголем

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам знакомых, раньше погибший много выпивал
По словам знакомых, раньше погибший много выпивал Фото:

У жителя Екатеринбурга, разбившегося насмерть при падении с балкона 13-го этажа многоэтажки, вероятно, были проблемы с алкоголем. Об этом URA.RU сообщили знакомые погибшего.

«Мы с ним вместе работали. Ну как сказать о нем, выпивал много раньше. Какое-то время работал в доставке, но не знаю, чем он в последнее время занимался», — заявила собеседница. По ее словам, о молодом человеке ходили слухи, что он периодически употреблял наркотики.

По информации URA.RU, погибший — 21-летний Денис, родом из Карпинска (Свердловская область). Вечером 19 июля на улице 40-летия ВЛКСМ, 32Г, он перешагнул за ограждения балкона и упал. 

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У жителя Екатеринбурга, разбившегося насмерть при падении с балкона 13-го этажа многоэтажки, вероятно, были проблемы с алкоголем. Об этом URA.RU сообщили знакомые погибшего. «Мы с ним вместе работали. Ну как сказать о нем, выпивал много раньше. Какое-то время работал в доставке, но не знаю, чем он в последнее время занимался», — заявила собеседница. По ее словам, о молодом человеке ходили слухи, что он периодически употреблял наркотики. По информации URA.RU, погибший — 21-летний Денис, родом из Карпинска (Свердловская область). Вечером 19 июля на улице 40-летия ВЛКСМ, 32Г, он перешагнул за ограждения балкона и упал. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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