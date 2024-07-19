У упавшего с балкона екатеринбуржца были проблемы с алкоголем

У жителя Екатеринбурга, разбившегося насмерть при падении с балкона 13-го этажа многоэтажки, вероятно, были проблемы с алкоголем. Об этом URA.RU сообщили знакомые погибшего.
«Мы с ним вместе работали. Ну как сказать о нем, выпивал много раньше. Какое-то время работал в доставке, но не знаю, чем он в последнее время занимался», — заявила собеседница. По ее словам, о молодом человеке ходили слухи, что он периодически употреблял наркотики.
По информации URA.RU, погибший — 21-летний Денис, родом из Карпинска (Свердловская область). Вечером 19 июля на улице 40-летия ВЛКСМ, 32Г, он перешагнул за ограждения балкона и упал.
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