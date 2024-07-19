В Екатеринбурге с балкона высотки насмерть свалился парень

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Упавший погиб на месте
Упавший погиб на месте Фото:

В Екатеринбурге на улице 40-летия ВЛКСМ насмерть свалился парень с балкона 13-ого этажа. Об этом пишут в соцсетях.

«Это произошло на улице 40-летия Комсомола. Парень перешагнул за ограждение и держался за перила одной рукой. Очевидцы вели с ним переговоры и вызвали полицейских. Помочь не успели, сосед упал вниз и погиб на месте», — пишет telegram-канал Ural Mash.

По информации «Комсомольской правды-Екатеринбург», погибшим оказался 21-летний молодой человек по имени Денис из Карпинска (Свердловская область). Трагедия произошла в доме 32Г, где 25 этажей.

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В Екатеринбурге на улице 40-летия ВЛКСМ насмерть свалился парень с балкона 13-ого этажа. Об этом пишут в соцсетях. «Это произошло на улице 40-летия Комсомола. Парень перешагнул за ограждение и держался за перила одной рукой. Очевидцы вели с ним переговоры и вызвали полицейских. Помочь не успели, сосед упал вниз и погиб на месте», — пишет telegram-канал Ural Mash. По информации «Комсомольской правды-Екатеринбург», погибшим оказался 21-летний молодой человек по имени Денис из Карпинска (Свердловская область). Трагедия произошла в доме 32Г, где 25 этажей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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