Мигрант, убивший бывшую жену в Екатеринбурге, избивал ее

Сайриддин Шаропов, обвиняемый в убийстве бывшей супруги Олеси, еще до происшествия поднимал на нее руку. Об этом рассказала подруга погибшей — бывшая девушка мигранта, с которой Олеся подружилась после разрыва отношений.
«Сайриддин действительно очень агрессивный, ревнивый, любит постоянный контроль. В одном из разговоров Олеся сказала мне, что он ее ударил по лицу, это и стало поводом для развода», — заявила девушка порталу Е1.ru. Ранее Шаропов намеревался жениться именно на подруге погибшей, но вскоре сделал предложение Олесе. Однако сам он заявлял, что мечтает иметь двух жен.
По словам девушки, после развода Сайриддин отказывался съехать из квартиры Олеси в элитном ЖК, из-за чего начались судебные тяжбы. Она подчеркивает, что поводом для расторжения брака стало не только рукоприкладство, но и частые измены со стороны мужчины.
Убийство произошло 14 июля в подъезде дома на улице Челюскинцев. По предварительным данным, Шаропов нанес женщине не менее десяти ударов ножом в грудь и шею. В браке они находились два года. На допросе он признался, что пошел на преступление из ревности. Его арестовали до 13 сентября.
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