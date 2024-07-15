В Екатеринбурге арестовали мигранта, зарезавшего бывшую жену из ревности. Фото, видео

16 июля 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Мигрант просил не помещать его за решетку Фото: Илья Московец © URA.RU Железнодорожный районный суд Екатеринбурга отправил под стражу гражданина Таджикистана Сайридина Шаропова, обвиняемого в убийстве бывшей супруги Олеси, передает корреспондент URA.RU. На допросе мигрант сознался, что на преступление пошел из ревности. С ходатайством о заключении Шаропова под стражу в суд обратилось следствие. В СИЗО он будет находиться минимум до 13 сентября. Обвиняемый признался, что очень сожалеет о случившемся. После ЧП он сам позвонил в экстренные службы, а после сдался полицейским. Мужчина заявил, что от следствия скрываться не намерен. Адвокат просил назначить Шаропову запрет определенных действий, однако суд принял другое решение. В суде стало известно, что Шаропов имеет высшее образование (направление — мировая экономика, вуз окончил в Таджикистане). Детей не имеет. Ранее судим не был. Сейчас Шаропов состоит в гражданском браке с жительницей Таджикистана. Накануне она прилетела в Екатеринбург — вероятно, на суд к супругу. Убийство произошло на минувших выходных в доме на ул. Челюскинцев. По предварительным данным, Шаропов нанес женщине не менее десяти ударов ножом в грудь и шею, после чего выбросил орудие в мусорный бак. В браке Шароповы были два года, развелись в ноябре 2023-го. Разница в возрасте экс-супругов — 20 лет. Убитой — 46, обвиняемому — 26 лет. В России он находился законно на основании вида на жительства с целью работы. При этом постоянного места жительства у него нет. Мужчина нанес бывшей жене 10 ударов ножом из ревности Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга отправил под стражу гражданина Таджикистана Сайридина Шаропова, обвиняемого в убийстве бывшей супруги Олеси, передает корреспондент URA.RU. На допросе мигрант сознался, что на преступление пошел из ревности. С ходатайством о заключении Шаропова под стражу в суд обратилось следствие. В СИЗО он будет находиться минимум до 13 сентября. Обвиняемый признался, что очень сожалеет о случившемся. После ЧП он сам позвонил в экстренные службы, а после сдался полицейским. Мужчина заявил, что от следствия скрываться не намерен. Адвокат просил назначить Шаропову запрет определенных действий, однако суд принял другое решение. В суде стало известно, что Шаропов имеет высшее образование (направление — мировая экономика, вуз окончил в Таджикистане). Детей не имеет. Ранее судим не был. Сейчас Шаропов состоит в гражданском браке с жительницей Таджикистана. Накануне она прилетела в Екатеринбург — вероятно, на суд к супругу. Убийство произошло на минувших выходных в доме на ул. Челюскинцев. По предварительным данным, Шаропов нанес женщине не менее десяти ударов ножом в грудь и шею, после чего выбросил орудие в мусорный бак. В браке Шароповы были два года, развелись в ноябре 2023-го. Разница в возрасте экс-супругов — 20 лет. Убитой — 46, обвиняемому — 26 лет. В России он находился законно на основании вида на жительства с целью работы. При этом постоянного места жительства у него нет.