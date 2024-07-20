20 июля 2024

Курьеры Ozon устроили забастовку в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Курьеры Ozon отказались выходить в рейсы
Курьеры Ozon отказались выходить в рейсы Фото:

В Екатеринбурге курьеры маркетплейса Ozon устроили забастовку из-за якобы плохого отношения руководства. В акции приняли участие 70 человек — они поставили автомобили на стоянку склада и отказались выходить в рейсы. Об этом сообщили сами бастующие.

«Поздняя выдача товара: погрузка начинается в 10:00-11:00, из-за дальних маршрутов курьеры вынуждены работать до 00:00, а то и позднее. Объемы работ растут, а оплата стоит на месте. Зарплата не меняется. Задерживают оплату за дополнительную работу, некоторым курьерам вовсе не пришла оплата», — заявил сотрудник маркетплейса telegram-каналу «Екатеринбург ЧП».

По словам работника, оплата крупногабаритного груза также не устраивает бастующих Ozon. Он также подчеркнул, что курьеры будут ждать руководство маркетплейса из Москвы для урегулирования вопросов по зарплате и объему работ. Telegram-канал подчёркивает, что из-за забастовки клиентам приходится дольше ждать своих посылок.

Обновлено 16:27: В пресс-службе Ozon сообщили URA.RU, что обвинения курьеров не соответствуют действительности. Однако компания устроит встречу бастующих с руководством.

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В Екатеринбурге курьеры маркетплейса Ozon устроили забастовку из-за якобы плохого отношения руководства. В акции приняли участие 70 человек — они поставили автомобили на стоянку склада и отказались выходить в рейсы. Об этом сообщили сами бастующие. «Поздняя выдача товара: погрузка начинается в 10:00-11:00, из-за дальних маршрутов курьеры вынуждены работать до 00:00, а то и позднее. Объемы работ растут, а оплата стоит на месте. Зарплата не меняется. Задерживают оплату за дополнительную работу, некоторым курьерам вовсе не пришла оплата», — заявил сотрудник маркетплейса telegram-каналу «Екатеринбург ЧП». По словам работника, оплата крупногабаритного груза также не устраивает бастующих Ozon. Он также подчеркнул, что курьеры будут ждать руководство маркетплейса из Москвы для урегулирования вопросов по зарплате и объему работ. Telegram-канал подчёркивает, что из-за забастовки клиентам приходится дольше ждать своих посылок. Обновлено 16:27: В пресс-службе Ozon сообщили URA.RU, что обвинения курьеров не соответствуют действительности. Однако компания устроит встречу бастующих с руководством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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