NYT: Байден считает Обаму зачинщиком кампании против себя

Президент США Джо Байден возмущен возможным существованием организованной кампании с целью его дискредитации и вывода из предвыборной гонки. Он подозревает, что некоторые его бывшие близкие соратники, включая экс-президента США Барака Обаму, причастны к этой кампании. Об этом пишет газет The New York Times.
«Байден пребывает в ярости, все больше возмущаясь тем, что он считает организованной кампанией с целью вывести его из президентской гонки. Он испытывает ожесточение по отношению к некоторым из тех, кого он когда-то считал близкими, включая своего близкого соратника Барака Обаму», — говорится в материале.
По словам окружения Байдена, действующий президент уверен, что утечки компромата в СМИ в последние дни координируются, чтобы оказать на него давление с целью отставки. Действующий президент считает, что бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси стоит за этими усилиями, но также испытывает раздражение по отношению к Обаме, видя в нем «кукловода за кулисами».
Автор материала пишет, что напряжение между действующим президентом и лидерами его партии накануне выборов беспрецедентно. Ведь те, кто сейчас, по мнению Байдена, пытаются его вытеснить, были его ключевыми союзниками на протяжении последних 12 лет, заключили в газете.
Миллиардер Майкл Мориц, который является спонсором Демократической партии, 20 июля призвал Байдена уйти в отставку. В своем письме Мориц заявил, что время действующего президента истекло и он должен выбрать между тщеславием и добродетелью.
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