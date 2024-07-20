NYT: главный спонсор демократов миллиардер Мориц призвал Байдена уйти в отставку

20 июля 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Джо Байден намерен снять свою кандидатуру с выборов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Спонсор Демократической партии миллиардер Майкл Мориц призвал нынешнего американского лидера Джо Байдена покинуть свой пост. Соответствующее письмо бизнесмен направил газете The New York Times. «К сожалению, у президента Байдена есть выбор — тщеславие или добродетель. Он может либо обречь страну на темные и жестокие времена, либо прислушаться к голосу Отца Времени», — заявил Мориц в письме . По его мнению, время главенства Байдена в США истекло . Морис сообщил, что приостановит пожертвования на кампанию действующего президента. Демократическая партия также больше не получит средств от бизнесмена. «Я бы проголосовал за Байдена, но не дал бы ни копейки на любые призывы демократов к сбору средств», — отметил Мориц. Ранее сообщалось, что Байден снимет свою кандидатуру с выборов, которые назначены на ноябрь 2024 года. Журналист и комментатор Newsmax Марк Гальперин заявил, что нынешний американский лидер покинет пост кандидата от Демократической партии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спонсор Демократической партии миллиардер Майкл Мориц призвал нынешнего американского лидера Джо Байдена покинуть свой пост. Соответствующее письмо бизнесмен направил газете The New York Times. «К сожалению, у президента Байдена есть выбор — тщеславие или добродетель. Он может либо обречь страну на темные и жестокие времена, либо прислушаться к голосу Отца Времени», — заявил Мориц в письме. По его мнению, время главенства Байдена в США истекло. Морис сообщил, что приостановит пожертвования на кампанию действующего президента. Демократическая партия также больше не получит средств от бизнесмена. «Я бы проголосовал за Байдена, но не дал бы ни копейки на любые призывы демократов к сбору средств», — отметил Мориц. Ранее сообщалось, что Байден снимет свою кандидатуру с выборов, которые назначены на ноябрь 2024 года. Журналист и комментатор Newsmax Марк Гальперин заявил, что нынешний американский лидер покинет пост кандидата от Демократической партии.