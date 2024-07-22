Горнорудная компания из Екатеринбурга будет добывать золото в арктической зоне ХМАО

«Уральская горнорудная компания» получила лицензию на месторождение золота «Новый Золотошор» в Березовском районе ХМАО, который относится к арктической зоне. Предприятие было единственным участником торгов.
«Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) объявили аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи золота из россыпных месторождений на участке недр „Новый Золотошор“ в Березовском районе ХМАО. Аукционной комиссией принято решение предоставить право пользования единственному участнику аукциона — ООО „Уральская горнорудная компания“, — сообщили агентству URA.RU организаторы торгов.
Цена за лицензию на месторождение составила более трех миллионов рублей. По прогнозам геологов, на участке в 12 квадратных километров можно найти порядка 150 кг золота.
Ранее URA.RU писало, что на торги выставили лицензию на месторождение золота в ХМАО. Разведочными работами на участке недр «Новый Золотошор»» занималась банкротная компания «Сосьвапромгеология», связанная с опальным олигархом Андреем Копайгорой.
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