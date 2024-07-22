Горнорудная компания из Екатеринбурга будет добывать золото в арктической зоне ХМАО

Уральская горнорудная компания получила лицензию на месторождение золота в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорское золото будет добывать компания из Екатеринбурга
Югорское золото будет добывать компания из Екатеринбурга Фото:

«Уральская горнорудная компания» получила лицензию на месторождение золота «Новый Золотошор» в Березовском районе ХМАО, который относится к арктической зоне. Предприятие было единственным участником торгов.

«Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) объявили аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи золота из россыпных месторождений на участке недр „Новый Золотошор“ в Березовском районе ХМАО. Аукционной комиссией принято решение предоставить право пользования единственному участнику аукциона — ООО „Уральская горнорудная компания“, — сообщили агентству URA.RU организаторы торгов.

Цена за лицензию на месторождение составила более трех миллионов рублей. По прогнозам геологов, на участке в 12 квадратных километров можно найти порядка 150 кг золота.

Ранее URA.RU писало, что на торги выставили лицензию на месторождение золота в ХМАО. Разведочными работами на участке недр «Новый Золотошор»» занималась банкротная компания «Сосьвапромгеология», связанная с опальным олигархом Андреем Копайгорой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Уральская горнорудная компания» получила лицензию на месторождение золота «Новый Золотошор» в Березовском районе ХМАО, который относится к арктической зоне. Предприятие было единственным участником торгов. «Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) объявили аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи золота из россыпных месторождений на участке недр „Новый Золотошор“ в Березовском районе ХМАО. Аукционной комиссией принято решение предоставить право пользования единственному участнику аукциона — ООО „Уральская горнорудная компания“, — сообщили агентству URA.RU организаторы торгов. Цена за лицензию на месторождение составила более трех миллионов рублей. По прогнозам геологов, на участке в 12 квадратных километров можно найти порядка 150 кг золота. Ранее URA.RU писало, что на торги выставили лицензию на месторождение золота в ХМАО. Разведочными работами на участке недр «Новый Золотошор»» занималась банкротная компания «Сосьвапромгеология», связанная с опальным олигархом Андреем Копайгорой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...