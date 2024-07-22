Жительница ХМАО пожаловалась Кухаруку на качество новостроек

Жительница Мегиона пожаловалась врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку на качество новостроек. По ее словам, дом, в котором она получила квартиру по программе расселения аварийных домов, трещит по швам. Об этом со встречи главы региона с горожанами передает корреспондент URA.RU.
«Я одна из немногих, кто получил квартиру по программе переселения из ветхого жилья. Квартиры получали собственники с доплатами. А доплаты за квадратный метр в нашем городе составляют до 100 тысяч рублей. Но качество данных застроек цензурным словом не описать. Мы живем в квартире больше года, и только сейчас, благодаря вашему приезду, нам начали делать хотя бы один заезд во двор. Дом трещит по швам», — рассказала югорчанка.
В ответ на жалобу собеседницы Кухарук поручил подчиненным отправить комиссию, которая проверит новостройку. «Если вопрос по качеству возникает, это не должно быть принято. А если мы приняли и на начальном этапе приемки это не было зафиксировано, тогда сегодня в рамках гарантийных обязательств обязаны устранить все то, что не соответствует требованиям, которые предъявлялись при приобретении. Зафиксировали адрес, сейчас нашим помощникам скажете, и туда комиссия приедет и составит акт. Мне доложат ситуацию», — прокомментировал глава региона.
URA.RU вело онлайн-трансляцию визита врио губернатора Руслана Кухарука в Мегион. Глава региона встретился с депутатами и администрацией города, посетил несколько городских объектов и пообщался с жителями.
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