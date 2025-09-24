В Нягани (ХМАО) вечером 24 сентября загорелось чердачное помещение в доме по улице Пионерской. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли из горящего здания двоих детей, еще шесть человек успели эвакуироваться из своих квартир.
«Сегодня в 20:52 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Пионерской в Нягани. По прибытию наблюдалось интенсивное горение чердачного помещения, подъезд был задымлен. Жители покидали квартиры самостоятельно — шесть человек успели эвакуироваться, через оконный проем были спасены двое детей», — сообщается в telegram-канале окружного управления МЧС.
Спасатели прибыли на вызов уже через пять минут. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
