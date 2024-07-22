Исполняющий обязанности прокурора ЯНАО Денис Назаренко может занять пост прокурора Тюменской области. Такие слухи появились несколько дней назад и расстроили работников окружной прокуратуры, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Прогнозы о возможном назначении Назаренко на должность прокурора Тюменской области не прошли незамеченными в окружной прокуратуре. И некоторых очень расстроило это известие — за год работы в должности исполняющего обязанности главы ведомства он проявил себя как чуткий руководитель и настоящий профессионал», — рассказал корреспонденту агентства собеседник.
Назаренко работает в прокуратуре ЯНАО с 2009 года, занимая различные должности, в том числе прокурора Салехарда и прокурора Лабытнанги. В 2022 году занял пост первого зама прокурора округа, а после перевода Виктора Эппа в 2023 году на пост прокурора республики Дагестан, исполняет обязанности прокурора ЯНАО.
Другой собеседник агентства на условиях анонимности сообщил, что слухи не лишены почвы. Кандидатуру и. о. прокурора уже рассматривали для перевода на вышестоящие должности в другие регионы РФ, к тому же, службу в прокуратуре Назаренко начинал именно в Тюменской области. «Пока рано что-то обсуждать. Решать будет генпрокуратура и президент РФ Владимир Путин, тем не менее, этот человек вполне достоин повышения», — сообщил корреспонденту агентства инсайдер.
Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО ожидают назначение нового главы надзорного ведомства. Наиболее вероятным кандидатом стал приволжский транспортный прокурор Дмитрий Конош.
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