Дрон ВСУ упал на территорию завода в Уфе, возник пожар: что известно к этому часу

В Республике Башкортостан предприятие «Башнефти» попытались атаковать беспилотники, сообщил глава региона Радий Хабиров. По его информации, один из дронов был замечен системами наблюдения на подлете к объекту. В итоге на производственной площадке предприятия «Башнефть-Новойл» возник пожар.
Хабиров подчеркнул, что все службы региона приведены в боевую готовность, а ситуация находится под контролем. Как сейчас обстоит ситуация в регионе — в материале URA.RU.
В Башкортостане сбили два беспилотника
Предприятие «Башнефти» в Республике Башкортостан подверглось атаке с применением беспилотников. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров. По его информации, один из беспилотников был обнаружен системами наблюдения, после чего по нему открыли огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия. Аппарат получил повреждения и рухнул на территорию завода. Пострадавших среди персонала и жителей нет.
Уточняется, что после первой атаки был сбит еще один беспилотник, но оценка ущерба от его падения продолжается. Все службы предприятия и экстренные ведомства переведены в режим повышенной готовности. Горение, возникшее в результате падения БПЛА, ликвидируется.
Глава района Хамитов лично выехал на место происшествия
Глава Орджоникидзевского района Уфы Рустем Хамитов сообщил, что лично выехал на место происшествия, пишет telegram-канал Mash Batash. По его словам, пострадавших нет.
Сотрудники МЧС незамедлительно выехали
К месту происшествия незамедлительно выехали подразделения МЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
«К месту вызова выехали подразделения от МЧС России по Республике Башкортостан. Погибших и пострадавших нет», — сказано в сообщении. Информация уточняется.
