Сын губернатора Саратовской области Бусаргина погиб в ДТП с фурой: что известно о происшествии

В понедельник, 22 июня, в Саратове произошла авария, которая унесла жизни двух молодых людей, включая 17-летнего сына губернатора Саратовской области Романа Бусаргина — Ивана. ДТП произошло примерно в 16:00 на улице Соколовой, передает Shot. Что известно об инциденте к этому часу — в материале URA.RU.
Обстоятельства происшествия
Автомобиль Lada Granta черного цвета, в котором находился Иван, столкнулся с грузовиком, пытаясь проскочить узкий проезд между другим легковым автомобилем. В результате столкновения машина получила серьезные повреждения.
Последствия аварии в Саратове
На месте происшествия погибли Иван Бусаргин и еще один 19-летний пассажир. Третий пассажир не пострадал, а 20-летнего водителя легковушки госпитализировали. Видео с места ДТП, снятое очевидцами, показывает разрушенную черную Granta и повреждения второго легкового автомобиля.
Свидетельства очевидцев ДТП
Очевидцы сообщили, что водитель черной Granta после аварии вылез из разбитой машины и кричал «мне хана». Житель Саратова поделился подробностями столкновения, уточнив, что автомобиль двигался на значительной скорости.
Предыдущая авария с участием подростка
Ранее Бусаргин уже попадал в ДТП на машине Lada Vesta в Нижнем Новгороде. Тогда он без разрешения взял отцовскую машину и попытался скрыться от наряда ДПС, что привело к столкновению с припаркованными транспортными средствами.
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