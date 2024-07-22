22 июля 2024

Сын губернатора Саратовской области Бусаргина погиб в ДТП с фурой: что известно о происшествии

Shot: в ДТП разбился 17-летний сын саратовского губернатора Бусагина
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП погибли двое молодых людей
В результате ДТП погибли двое молодых людей Фото:

В понедельник, 22 июня, в Саратове произошла авария, которая унесла жизни двух молодых людей, включая 17-летнего сына губернатора Саратовской области Романа Бусаргина — Ивана. ДТП произошло примерно в 16:00 на улице Соколовой, передает Shot. Что известно об инциденте к этому часу — в материале URA.RU.

Обстоятельства происшествия

Автомобиль Lada Granta черного цвета, в котором находился Иван, столкнулся с грузовиком, пытаясь проскочить узкий проезд между другим легковым автомобилем. В результате столкновения машина получила серьезные повреждения.

Последствия аварии в Саратове

На месте происшествия погибли Иван Бусаргин и еще один 19-летний пассажир. Третий пассажир не пострадал, а 20-летнего водителя легковушки госпитализировали. Видео с места ДТП, снятое очевидцами, показывает разрушенную черную Granta и повреждения второго легкового автомобиля.

По данным полиции, скорость Lada Granta составляла примерно 70 км/ч
По данным полиции, скорость Lada Granta составляла примерно 70 км/ч
Фото:

Свидетельства очевидцев ДТП 

Очевидцы сообщили, что водитель черной Granta после аварии вылез из разбитой машины и кричал «мне хана». Житель Саратова поделился подробностями столкновения, уточнив, что автомобиль двигался на значительной скорости.

Предыдущая авария с участием подростка

Ранее Бусаргин уже попадал в ДТП на машине Lada Vesta в Нижнем Новгороде. Тогда он без разрешения взял отцовскую машину и попытался скрыться от наряда ДПС, что привело к столкновению с припаркованными транспортными средствами.

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В понедельник, 22 июня, в Саратове произошла авария, которая унесла жизни двух молодых людей, включая 17-летнего сына губернатора Саратовской области Романа Бусаргина — Ивана. ДТП произошло примерно в 16:00 на улице Соколовой, передает Shot. Что известно об инциденте к этому часу — в материале URA.RU. Обстоятельства происшествия Автомобиль Lada Granta черного цвета, в котором находился Иван, столкнулся с грузовиком, пытаясь проскочить узкий проезд между другим легковым автомобилем. В результате столкновения машина получила серьезные повреждения. Последствия аварии в Саратове На месте происшествия погибли Иван Бусаргин и еще один 19-летний пассажир. Третий пассажир не пострадал, а 20-летнего водителя легковушки госпитализировали. Видео с места ДТП, снятое очевидцами, показывает разрушенную черную Granta и повреждения второго легкового автомобиля. Свидетельства очевидцев ДТП  Очевидцы сообщили, что водитель черной Granta после аварии вылез из разбитой машины и кричал «мне хана». Житель Саратова поделился подробностями столкновения, уточнив, что автомобиль двигался на значительной скорости. Предыдущая авария с участием подростка Ранее Бусаргин уже попадал в ДТП на машине Lada Vesta в Нижнем Новгороде. Тогда он без разрешения взял отцовскую машину и попытался скрыться от наряда ДПС, что привело к столкновению с припаркованными транспортными средствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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