23 июля 2024

В ХМАО загорелся мусорный полигон

© Служба новостей «URA.RU»
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В районе Сургута ночью произошел пожар на мусорном полигоне
В районе Сургута ночью произошел пожар на мусорном полигоне Фото:

В районе Сургута ночью произошел пожар на мусорном полигоне. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба окружного МЧС.

«Возгорание произошло в районе автодороги Сургут-Лянтор на 24 километре на полигоне по сбору и утилизации мусора. Спасатели прибыли на место в 22:03. Ликвидация открытого горения была в 5 часов 11 минут», — сообщили журналисту агентства в ведомстве.

На месте пожара действовало 18 человек личного состава и пять единиц техники. Спасатели завершили работы на объекте сегодня днем около полудня. «Пострадавших нет, причина пожара устанавливается», — добавили в МЧС.

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В районе Сургута ночью произошел пожар на мусорном полигоне. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба окружного МЧС. «Возгорание произошло в районе автодороги Сургут-Лянтор на 24 километре на полигоне по сбору и утилизации мусора. Спасатели прибыли на место в 22:03. Ликвидация открытого горения была в 5 часов 11 минут», — сообщили журналисту агентства в ведомстве. На месте пожара действовало 18 человек личного состава и пять единиц техники. Спасатели завершили работы на объекте сегодня днем около полудня. «Пострадавших нет, причина пожара устанавливается», — добавили в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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