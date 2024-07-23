В ХМАО загорелся мусорный полигон

В районе Сургута ночью произошел пожар на мусорном полигоне
В районе Сургута ночью произошел пожар на мусорном полигоне. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба окружного МЧС.
«Возгорание произошло в районе автодороги Сургут-Лянтор на 24 километре на полигоне по сбору и утилизации мусора. Спасатели прибыли на место в 22:03. Ликвидация открытого горения была в 5 часов 11 минут», — сообщили журналисту агентства в ведомстве.
На месте пожара действовало 18 человек личного состава и пять единиц техники. Спасатели завершили работы на объекте сегодня днем около полудня. «Пострадавших нет, причина пожара устанавливается», — добавили в МЧС.
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