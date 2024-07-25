В Кремле заявили о «непонятных сигналах» по мирным переговорам с Украины

Россия не видит оснований для начала мирных переговоров с Украиной из-за отсутствия конкретных предложений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям».
«Пока нет никакой конкретной субстанции по переговорам. Есть непонятные сигналы, но мы не знаем, насколько они реалистичны. Действует запрет для киевского режима на ведение каких-либо переговоров с нами. Никакой конкретики пока нет», — заявил Песков «Известиям». На вопрос о том, поступали ли из Киева какие-либо конкретные предложения о готовности к компромиссам, пресс-секретарь президента РФ подтвердил отсутствие таковых.
Ранее Песков заявил, что России нужно услышать разъяснения от Украины по поводу мирных переговоров. Также он отметил, что РФ готова диалогу.
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