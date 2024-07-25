25 июля 2024

В Кремле заявили о «непонятных сигналах» по мирным переговорам с Украины

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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретики со стороны Украины Фото:

Россия не видит оснований для начала мирных переговоров с Украиной из-за отсутствия конкретных предложений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«Пока нет никакой конкретной субстанции по переговорам. Есть непонятные сигналы, но мы не знаем, насколько они реалистичны. Действует запрет для киевского режима на ведение каких-либо переговоров с нами. Никакой конкретики пока нет», — заявил Песков «Известиям». На вопрос о том, поступали ли из Киева какие-либо конкретные предложения о готовности к компромиссам, пресс-секретарь президента РФ подтвердил отсутствие таковых.

Ранее Песков заявил, что России нужно услышать разъяснения от Украины по поводу мирных переговоров. Также он отметил, что РФ готова диалогу.

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Россия не видит оснований для начала мирных переговоров с Украиной из-за отсутствия конкретных предложений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям». «Пока нет никакой конкретной субстанции по переговорам. Есть непонятные сигналы, но мы не знаем, насколько они реалистичны. Действует запрет для киевского режима на ведение каких-либо переговоров с нами. Никакой конкретики пока нет», — заявил Песков «Известиям». На вопрос о том, поступали ли из Киева какие-либо конкретные предложения о готовности к компромиссам, пресс-секретарь президента РФ подтвердил отсутствие таковых. Ранее Песков заявил, что России нужно услышать разъяснения от Украины по поводу мирных переговоров. Также он отметил, что РФ готова диалогу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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