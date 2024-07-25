В Кремле заявили о «непонятных сигналах» по мирным переговорам с Украины

26 июля 2024 в 03:11 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретики со стороны Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не видит оснований для начала мирных переговоров с Украиной из-за отсутствия конкретных предложений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям». «Пока нет никакой конкретной субстанции по переговорам. Есть непонятные сигналы, но мы не знаем, насколько они реалистичны. Действует запрет для киевского режима на ведение каких-либо переговоров с нами. Никакой конкретики пока нет», — заявил Песков «Известиям». На вопрос о том, поступали ли из Киева какие-либо конкретные предложения о готовности к компромиссам, пресс-секретарь президента РФ подтвердил отсутствие таковых. Ранее Песков заявил, что России нужно услышать разъяснения от Украины по поводу мирных переговоров. Также он отметил, что РФ готова диалогу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия не видит оснований для начала мирных переговоров с Украиной из-за отсутствия конкретных предложений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям». «Пока нет никакой конкретной субстанции по переговорам. Есть непонятные сигналы, но мы не знаем, насколько они реалистичны. Действует запрет для киевского режима на ведение каких-либо переговоров с нами. Никакой конкретики пока нет», — заявил Песков «Известиям». На вопрос о том, поступали ли из Киева какие-либо конкретные предложения о готовности к компромиссам, пресс-секретарь президента РФ подтвердил отсутствие таковых. Ранее Песков заявил, что России нужно услышать разъяснения от Украины по поводу мирных переговоров. Также он отметил, что РФ готова диалогу.