Песков потребовал разъяснений от Украины по поводу заявлений о переговорах

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Россия готова к переговорному процессу, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

России нужно услышать разъяснения от Украины по поводу мирных переговоров. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Помимо общей проблемы с легитимностью [украинского лидера Владимира] Зеленского есть фактически законодательные запреты на контакты с Россией. Эти запреты действуют. Нам предстоит многое разъяснить, услышать разъяснения», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Он добавил, что Россия готова к переговорному процессу, однако сначала необходимо понять, готова ли украинская сторона и имеет ли она разрешение от своих кураторов. На данный момент ситуация непонятна, поскольку звучат разные заявления, подчеркнул Песков.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна хочет участвовать в переговорах по мирным инициативам с Россией. По его словам, Киев уже готовится к ним. Песков отметил, что нелегитимность Зеленского является проблемой, так же как и указ о недопустимости переговоров с Москвой.

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России нужно услышать разъяснения от Украины по поводу мирных переговоров. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Помимо общей проблемы с легитимностью [украинского лидера Владимира] Зеленского есть фактически законодательные запреты на контакты с Россией. Эти запреты действуют. Нам предстоит многое разъяснить, услышать разъяснения», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что Россия готова к переговорному процессу, однако сначала необходимо понять, готова ли украинская сторона и имеет ли она разрешение от своих кураторов. На данный момент ситуация непонятна, поскольку звучат разные заявления, подчеркнул Песков. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна хочет участвовать в переговорах по мирным инициативам с Россией. По его словам, Киев уже готовится к ним. Песков отметил, что нелегитимность Зеленского является проблемой, так же как и указ о недопустимости переговоров с Москвой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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