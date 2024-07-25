Песков потребовал разъяснений от Украины по поводу заявлений о переговорах

России нужно услышать разъяснения от Украины по поводу мирных переговоров. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Помимо общей проблемы с легитимностью [украинского лидера Владимира] Зеленского есть фактически законодательные запреты на контакты с Россией. Эти запреты действуют. Нам предстоит многое разъяснить, услышать разъяснения», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Он добавил, что Россия готова к переговорному процессу, однако сначала необходимо понять, готова ли украинская сторона и имеет ли она разрешение от своих кураторов. На данный момент ситуация непонятна, поскольку звучат разные заявления, подчеркнул Песков.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна хочет участвовать в переговорах по мирным инициативам с Россией. По его словам, Киев уже готовится к ним. Песков отметил, что нелегитимность Зеленского является проблемой, так же как и указ о недопустимости переговоров с Москвой.
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