Песков потребовал разъяснений от Украины по поводу заявлений о переговорах

25 июля 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Россия готова к переговорному процессу, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России нужно услышать разъяснения от Украины по поводу мирных переговоров. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Помимо общей проблемы с легитимностью [украинского лидера Владимира] Зеленского есть фактически законодательные запреты на контакты с Россией. Эти запреты действуют. Нам предстоит многое разъяснить, услышать разъяснения», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что Россия готова к переговорному процессу, однако сначала необходимо понять, готова ли украинская сторона и имеет ли она разрешение от своих кураторов. На данный момент ситуация непонятна, поскольку звучат разные заявления, подчеркнул Песков. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна хочет участвовать в переговорах по мирным инициативам с Россией. По его словам, Киев уже готовится к ним. Песков отметил, что нелегитимность Зеленского является проблемой, так же как и указ о недопустимости переговоров с Москвой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

России нужно услышать разъяснения от Украины по поводу мирных переговоров. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Помимо общей проблемы с легитимностью [украинского лидера Владимира] Зеленского есть фактически законодательные запреты на контакты с Россией. Эти запреты действуют. Нам предстоит многое разъяснить, услышать разъяснения», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что Россия готова к переговорному процессу, однако сначала необходимо понять, готова ли украинская сторона и имеет ли она разрешение от своих кураторов. На данный момент ситуация непонятна, поскольку звучат разные заявления, подчеркнул Песков. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна хочет участвовать в переговорах по мирным инициативам с Россией. По его словам, Киев уже готовится к ним. Песков отметил, что нелегитимность Зеленского является проблемой, так же как и указ о недопустимости переговоров с Москвой.