26 июля 2024

В Минздраве РФ назвали симптомы лихорадки Западного Нила

Минздрав РФ: боль в глазах может быть синдромом лихорадки Западного Нила
© Служба новостей «URA.RU»
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Насекомые. Курган, комар
Основным путем передачи инфекции является укус зараженного комара Фото:

Боль в глазах, мышцах, пояснице, суставах могут быть первыми симптомами синдрома лихорадки Западного Нила. Об этом сообщили специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России. Там подчеркнули важность своевременного обращения к врачу при их появлении.

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«Первые симптомы заболевания: повышение температуры тела, общая слабость, интенсивная головная боль, боль в глазных яблоках, мышцах, пояснице, суставах. При прогрессировании присоединяется рвота, заторможенность, нарушения движения и чувствительности, судороги, потеря сознания», — сообщили в пресс-службе НМИЦ, передает РИА Новости.

В центре также отметили, что инфекция часто передается через укусы инфицированных комаров, поэтому рекомендуют использовать репелленты и москитные сетки для предотвращения укусов. В случае недомогания и появления характерных симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

В Татарстане четыре человека заразились лихорадкой Западного Нила. Сейчас пациенты проходят лечение в стационарах. Основным путем передачи инфекции является укус зараженного комара. Этот вирус встречается в странах с жарким климатом и в южных регионах РФ, рассказали в Роспотребнадзоре.

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Боль в глазах, мышцах, пояснице, суставах могут быть первыми симптомами синдрома лихорадки Западного Нила. Об этом сообщили специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России. Там подчеркнули важность своевременного обращения к врачу при их появлении. «Первые симптомы заболевания: повышение температуры тела, общая слабость, интенсивная головная боль, боль в глазных яблоках, мышцах, пояснице, суставах. При прогрессировании присоединяется рвота, заторможенность, нарушения движения и чувствительности, судороги, потеря сознания», — сообщили в пресс-службе НМИЦ, передает РИА Новости. В центре также отметили, что инфекция часто передается через укусы инфицированных комаров, поэтому рекомендуют использовать репелленты и москитные сетки для предотвращения укусов. В случае недомогания и появления характерных симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. В Татарстане четыре человека заразились лихорадкой Западного Нила. Сейчас пациенты проходят лечение в стационарах. Основным путем передачи инфекции является укус зараженного комара. Этот вирус встречается в странах с жарким климатом и в южных регионах РФ, рассказали в Роспотребнадзоре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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