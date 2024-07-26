В Минздраве РФ назвали симптомы лихорадки Западного Нила

Минздрав РФ: боль в глазах может быть синдромом лихорадки Западного Нила

27 июля 2024 в 00:45 Размер текста - 17 +

Основным путем передачи инфекции является укус зараженного комара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Боль в глазах, мышцах, пояснице, суставах могут быть первыми симптомами синдрома лихорадки Западного Нила. Об этом сообщили специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России. Там подчеркнули важность своевременного обращения к врачу при их появлении. Новость по теме В России зафиксированы случаи заражения лихорадкой Западного нила: что это такое и кто в группе риска «Первые симптомы заболевания: повышение температуры тела, общая слабость, интенсивная головная боль, боль в глазных яблоках, мышцах, пояснице, суставах. При прогрессировании присоединяется рвота, заторможенность, нарушения движения и чувствительности, судороги, потеря сознания», — сообщили в пресс-службе НМИЦ, передает РИА Новости. В центре также отметили, что инфекция часто передается через укусы инфицированных комаров, поэтому рекомендуют использовать репелленты и москитные сетки для предотвращения укусов. В случае недомогания и появления характерных симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. В Татарстане четыре человека заразились лихорадкой Западного Нила. Сейчас пациенты проходят лечение в стационарах. Основным путем передачи инфекции является укус зараженного комара. Этот вирус встречается в странах с жарким климатом и в южных регионах РФ, рассказали в Роспотребнадзоре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боль в глазах, мышцах, пояснице, суставах могут быть первыми симптомами синдрома лихорадки Западного Нила. Об этом сообщили специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России. Там подчеркнули важность своевременного обращения к врачу при их появлении. «Первые симптомы заболевания: повышение температуры тела, общая слабость, интенсивная головная боль, боль в глазных яблоках, мышцах, пояснице, суставах. При прогрессировании присоединяется рвота, заторможенность, нарушения движения и чувствительности, судороги, потеря сознания», — сообщили в пресс-службе НМИЦ, передает РИА Новости. В центре также отметили, что инфекция часто передается через укусы инфицированных комаров, поэтому рекомендуют использовать репелленты и москитные сетки для предотвращения укусов. В случае недомогания и появления характерных симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. В Татарстане четыре человека заразились лихорадкой Западного Нила. Сейчас пациенты проходят лечение в стационарах. Основным путем передачи инфекции является укус зараженного комара. Этот вирус встречается в странах с жарким климатом и в южных регионах РФ, рассказали в Роспотребнадзоре.