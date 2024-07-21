Роспотребнадзор сообщил о случаях заражения лихорадкой Западного Нила в России

21 июля 2024 в 13:58 Размер текста - 17 +

Заражение лихорадкой, в основном, происходит через укус кровососущего комара Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В России зафиксированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Там также отметили, что большинство случаев заболевания — завозные. «Роспотребнадзор осуществляет непрерывный мониторинг ситуации с заражением лихорадкой Западного Нила», — отмечает ведомство в своем telegram-канале . Отмечается, что основным путем передачи инфекции является укус зараженного комара. Данная лихорадка встречается в странах с жарким климатом и в южных регионах России, однако из-за потепления климата случаи заражения отмечаются и в центральной части страны, а также в Поволжье. Роспотребнадзор акцентирует внимание на профилактике заболевания, рекомендуя использовать репелленты, антимоскитные сетки и фумигаторы, избегать нахождения в местах с застоявшейся водой и носить защитную одежду в лесопарковых зонах и у водоемов. В случае появления признаков недомогания ведомство рекомендует обратиться к врачу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России зафиксированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Там также отметили, что большинство случаев заболевания — завозные. «Роспотребнадзор осуществляет непрерывный мониторинг ситуации с заражением лихорадкой Западного Нила», — отмечает ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что основным путем передачи инфекции является укус зараженного комара. Данная лихорадка встречается в странах с жарким климатом и в южных регионах России, однако из-за потепления климата случаи заражения отмечаются и в центральной части страны, а также в Поволжье. Роспотребнадзор акцентирует внимание на профилактике заболевания, рекомендуя использовать репелленты, антимоскитные сетки и фумигаторы, избегать нахождения в местах с застоявшейся водой и носить защитную одежду в лесопарковых зонах и у водоемов. В случае появления признаков недомогания ведомство рекомендует обратиться к врачу.