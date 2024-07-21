Роспотребнадзор сообщил о случаях заражения лихорадкой Западного Нила в России

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Комар. Москва, насекомое, комар
Заражение лихорадкой, в основном, происходит через укус кровососущего комара Фото:

В России зафиксированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Там также отметили, что большинство случаев заболевания — завозные.

«Роспотребнадзор осуществляет непрерывный мониторинг ситуации с заражением лихорадкой Западного Нила», — отмечает ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что основным путем передачи инфекции является укус зараженного комара. Данная лихорадка встречается в странах с жарким климатом и в южных регионах России, однако из-за потепления климата случаи заражения отмечаются и в центральной части страны, а также в Поволжье.

Роспотребнадзор акцентирует внимание на профилактике заболевания, рекомендуя использовать репелленты, антимоскитные сетки и фумигаторы, избегать нахождения в местах с застоявшейся водой и носить защитную одежду в лесопарковых зонах и у водоемов. В случае появления признаков недомогания ведомство рекомендует обратиться к врачу.

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В России зафиксированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Там также отметили, что большинство случаев заболевания — завозные. «Роспотребнадзор осуществляет непрерывный мониторинг ситуации с заражением лихорадкой Западного Нила», — отмечает ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что основным путем передачи инфекции является укус зараженного комара. Данная лихорадка встречается в странах с жарким климатом и в южных регионах России, однако из-за потепления климата случаи заражения отмечаются и в центральной части страны, а также в Поволжье. Роспотребнадзор акцентирует внимание на профилактике заболевания, рекомендуя использовать репелленты, антимоскитные сетки и фумигаторы, избегать нахождения в местах с застоявшейся водой и носить защитную одежду в лесопарковых зонах и у водоемов. В случае появления признаков недомогания ведомство рекомендует обратиться к врачу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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