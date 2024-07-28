В ХМАО суд депортировал мигранта за употребление наркотиков

Радужнинский городской суд (ХМАО) депортировал иностранного гражданина за употребление психоактивных веществ и отказ проходить медэкспертизу по требованию сотрудников полиции. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«[Суд признал подсудимого] виновным в совершении указанных административных правонарушений и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 рублей с принудительным административным выдворением за пределы Российской Федерации», — сообщает telegram-канал «Суды Югры». Осужденный полностью признал свою вину.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО депортировали рекордное количество мигрантов. В первом полугодии 2024 года количество депортированных иностранцев втрое превысило показатель 2023 года.
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