28 июля 2024
27 июля 2024

В ХМАО суд депортировал мигранта за употребление наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд депортировал мигранта за употребление наркотиков и отказ проходить медэкспертизу
Суд депортировал мигранта за употребление наркотиков и отказ проходить медэкспертизу Фото:

Радужнинский городской суд (ХМАО) депортировал иностранного гражданина за употребление психоактивных веществ и отказ проходить медэкспертизу по требованию сотрудников полиции. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«[Суд признал подсудимого] виновным в совершении указанных административных правонарушений и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 рублей с принудительным административным выдворением за пределы Российской Федерации», — сообщает telegram-канал «Суды Югры». Осужденный полностью признал свою вину.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО депортировали рекордное количество мигрантов. В первом полугодии 2024 года количество депортированных иностранцев втрое превысило показатель 2023 года.

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Радужнинский городской суд (ХМАО) депортировал иностранного гражданина за употребление психоактивных веществ и отказ проходить медэкспертизу по требованию сотрудников полиции. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры». «[Суд признал подсудимого] виновным в совершении указанных административных правонарушений и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 рублей с принудительным административным выдворением за пределы Российской Федерации», — сообщает telegram-канал «Суды Югры». Осужденный полностью признал свою вину. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО депортировали рекордное количество мигрантов. В первом полугодии 2024 года количество депортированных иностранцев втрое превысило показатель 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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