28 июля 2024

Геомагнитная буря накроет Пермский край

© Служба новостей «URA.RU»
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Вспышки на Солнце обеспечат пермякам магнитную бурю
Вспышки на Солнце обеспечат пермякам магнитную бурю Фото:

Геомагнитные бури уровнем до семи баллов накроют Пермский край 30 июля. Прогнозы опубликованы погодными сервисами.

«Во вторник, 30 июля, слабая геомагнитная буря начнется с 5:00. К 11:00 ее уровень повысится до „умеренного“, а к 17:00 — до „сильного“», — указано на портале Gismeteo.

Магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце, могут существенно сказываться на самочувствии людей. URA.RU рассказывало ранее, что нужно, а чего не стоит делать, чтобы снизить их негативное влияние. 

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Геомагнитные бури уровнем до семи баллов накроют Пермский край 30 июля. Прогнозы опубликованы погодными сервисами. «Во вторник, 30 июля, слабая геомагнитная буря начнется с 5:00. К 11:00 ее уровень повысится до „умеренного“, а к 17:00 — до „сильного“», — указано на портале Gismeteo. Магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце, могут существенно сказываться на самочувствии людей. URA.RU рассказывало ранее, что нужно, а чего не стоит делать, чтобы снизить их негативное влияние. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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