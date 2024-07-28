Геомагнитная буря накроет Пермский край

Вспышки на Солнце обеспечат пермякам магнитную бурю
Геомагнитные бури уровнем до семи баллов накроют Пермский край 30 июля. Прогнозы опубликованы погодными сервисами.
«Во вторник, 30 июля, слабая геомагнитная буря начнется с 5:00. К 11:00 ее уровень повысится до „умеренного“, а к 17:00 — до „сильного“», — указано на портале Gismeteo.
Магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце, могут существенно сказываться на самочувствии людей. URA.RU рассказывало ранее, что нужно, а чего не стоит делать, чтобы снизить их негативное влияние.
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