На озере Тургояк пройдет триатлон-кросс и семейный фестиваль бега

На берегу озера Тургояк Челябинской области с 16 по 18 августа пройдет значимый для всего региона фестиваль спорта. Состоится чемпионат России по триатлон-кроссу и семейный фестиваль бега, сообщили в пресс-службе минспорта по региону.
«На озере Тургояк пройдет Чемпионат России по триатлон-кроссу и семейный фестиваль бега, плавания и триатлон-кросса „Тургояк“. Принять участие можно сразу в нескольких дистанциях, которые проходят в разные дни», — сообщили в пресс-службе минспорта.
Участников 16 августа, в пятницу, ожидают детские забеги на 500 м (от 3 до 7 лет) и 1 км (от 8 до 12 лет), бег 10 км (18 +), плавание 1 км (18 +). А 17 августа, в субботу, состоится семейная эстафета. Каждый участник семьи проходит один этап. Участник 1 — плывет 0,2 км, участник 2 — проходит велоэтап 5 км, третий участник — бежит 1,5 км. Общий лимит времени — 1 час. Также в субботу пройдет кросс-триатлон «Супер Спринт» для участников от 12 до 17 лет. Плавание — 0,2 км, вело — 5 км, бег — 1,5 км. Еще планируется кросс-триатлон «Спринт» (18+), включающий плавание — 0,5 км, велогонку — 10 км, бег — 3 км. Общий лимит времени — 2 часа.
В воскресенье, 18 августа, состоится кросс-триатлон «Стандарт» (18+), включающий плавание — 1,5 км, вело — 30 км, бег — 10 км. Общий лимит времени — 5,5 часа. Также пройдет эстафета (18+), где каждый участник проходит один этап. Участник 1 — плывет 1,5 км, участник 2 — проходит велоэтап 30 км, третий участник — бежит 10 км. При этом женские команды участвуют в отдельном зачете.
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