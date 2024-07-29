Кандидат от эсеров в челябинском районе скрыл четыре судимости

ТИК Кунашакского района (Челябинская область) отказал в регистрации кандидату в депутаты Усть-Багарякского сельского поселения, имевшему четыре судимости Фидаилю Гирфанову. Об этом URA.RU 29 июля сообщил источник в теризбиркоме.
«Кандидату от политической партии „Справедливая Россия — за Правду“ Фидаилю Гирфанову отказано в регистрации по причине того, что он изначально не указал свои сведения о четырех судимостях. После Гирфанов дополнил свои данные, однако указал неполные сведения о своих судимостях, указав только номера статей УК, но не их названия», — сообщил источник агентства.
Как выяснилось, Гирфанов в 2007 году был приговорен по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) к полутора годам лишения свободы условно. В 2012 году он был приговорен к штрафу по статье 158 (кража). В 2017 году он был приговорен к полутора годам условного срока по статье 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). В 2023 году Гирфанов был приговорен к наказанию в виде штрафа по статье 306 УК РФ (заведомо ложный донос).
Гирфанов был выдвинут на выборы партией «Справедливая Россия». Кунашакское отделение партии возглавляет депутат райсобрания, бизнесмен Даян Иштимиров. В июле стало известно, что при участии Иштимирова была вывезена в лес сотрудница пресс-службы администрации района, а сам депутат пытался получить у нее сведения, компрометирующие главу района.
Также за неуказание сведений о судимости ТИК Кунашакского района отказала самовыдвиженцу Владимиру Гертье. Он подавал документы на регистрацию в качестве кандидата в депутаты районного собрания депутатов и в совет депутатов Буринского сельского поселения.
Корреспондент URA.RU связался с Гирфановым по телефону. Гирфанов сказал, что считает решение избиркома неправильным, поскольку он ни разу не был приговорен к реальному сроку лишения свободы и подчеркнул, что будет оспаривать решение ТИК в суде.
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