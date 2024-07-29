29 июля 2024
28 июля 2024

Пристав из ХМАО покорила Эльбрус. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Восхождение на вершину заняло у Екатерины семь дней
Восхождение на вершину заняло у Екатерины семь дней Фото:

Дознаватель отдела судебных приставов из Когалыма (ХМАО) Екатерина Смирнова установила личный рекорд и поднялась на вершину Эльбруса. Она преодолела высоту в 5 621 метр. Об очередном достижении коллеги рассказали в окружном Управлении ФССП.

«В течение семи дней дознаватель отделения судебных приставов по городу Когалыму Екатерина Смирнова совершала восхождение на самую высокую горную вершину России и Европы – Эльбрус. Высота восхождения составила 5 621 метр над уровнем моря», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Екатерина призналась, что восхождение на Эльбрус было ее давней мечтой. В планах девушки также покорение горы Казбек в следующем году, которая находится на границе России и Грузии.

Судебный пристав из Когалыма исполнила свою давнюю мечту
Судебный пристав из Когалыма исполнила свою давнюю мечту
Фото:

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Дознаватель отдела судебных приставов из Когалыма (ХМАО) Екатерина Смирнова установила личный рекорд и поднялась на вершину Эльбруса. Она преодолела высоту в 5 621 метр. Об очередном достижении коллеги рассказали в окружном Управлении ФССП. «В течение семи дней дознаватель отделения судебных приставов по городу Когалыму Екатерина Смирнова совершала восхождение на самую высокую горную вершину России и Европы – Эльбрус. Высота восхождения составила 5 621 метр над уровнем моря», — сообщается в telegram-канале ведомства. Екатерина призналась, что восхождение на Эльбрус было ее давней мечтой. В планах девушки также покорение горы Казбек в следующем году, которая находится на границе России и Грузии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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