Дознаватель отдела судебных приставов из Когалыма (ХМАО) Екатерина Смирнова установила личный рекорд и поднялась на вершину Эльбруса. Она преодолела высоту в 5 621 метр. Об очередном достижении коллеги рассказали в окружном Управлении ФССП.
«В течение семи дней дознаватель отделения судебных приставов по городу Когалыму Екатерина Смирнова совершала восхождение на самую высокую горную вершину России и Европы – Эльбрус. Высота восхождения составила 5 621 метр над уровнем моря», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Екатерина призналась, что восхождение на Эльбрус было ее давней мечтой. В планах девушки также покорение горы Казбек в следующем году, которая находится на границе России и Грузии.
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