Челябинскую трассу рядом с границей Казахстана перекроют ночью на три часа

В Челябинской области 30 июля с 21:00 до 23:45 перекроют участок трассы А-310 возле границы с Казахстаном у поселка Бугристое. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«В связи с проведением работ по установке П-образной опоры на автомобильной дороге А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан, километр 144 у поселка Бугристое будет введено временное ограничение движения транспортных средств в виде ограничения скорости с 21:00 до 23:45. Единовременно введут перекрытие с полной остановкой движения с 22:00 до 23:00.
Согласно заявлению ГАИ, на данном участке запланированы работы по монтажу опоры. Сначала движение будет частично ограничено, а затем полностью перекрыто на один час. Автомобилистам настоятельно советуют принимать эти изменения во внимание при составлении своих маршрутов.
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