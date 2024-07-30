Челябинскую трассу рядом с границей Казахстана перекроют ночью на три часа

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Час участок трассы будет полностью без движения
Час участок трассы будет полностью без движения Фото:

  В Челябинской области 30 июля с 21:00 до 23:45 перекроют участок трассы А-310 возле границы с Казахстаном у поселка Бугристое. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«В связи с проведением работ по установке П-образной опоры на автомобильной дороге А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан, километр 144 у поселка Бугристое будет введено временное ограничение движения транспортных средств в виде ограничения скорости с 21:00 до 23:45. Единовременно введут перекрытие с полной остановкой движения с 22:00 до 23:00.

Согласно заявлению ГАИ, на данном участке запланированы работы по монтажу опоры. Сначала движение будет частично ограничено, а затем полностью перекрыто на один час. Автомобилистам настоятельно советуют принимать эти изменения во внимание при составлении своих маршрутов.

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  В Челябинской области 30 июля с 21:00 до 23:45 перекроют участок трассы А-310 возле границы с Казахстаном у поселка Бугристое. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «В связи с проведением работ по установке П-образной опоры на автомобильной дороге А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан, километр 144 у поселка Бугристое будет введено временное ограничение движения транспортных средств в виде ограничения скорости с 21:00 до 23:45. Единовременно введут перекрытие с полной остановкой движения с 22:00 до 23:00. Согласно заявлению ГАИ, на данном участке запланированы работы по монтажу опоры. Сначала движение будет частично ограничено, а затем полностью перекрыто на один час. Автомобилистам настоятельно советуют принимать эти изменения во внимание при составлении своих маршрутов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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