24 июня 2024

В ХМАО подростки на моторной лодке изуродовали лицо купающегося пенсионера

Подростки на моторной лодке переехали пенсионера в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
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Подростки переехали на моторной лодке пенсионера
Подростки переехали на моторной лодке пенсионера Фото:

В Сургуте подростки на моторной лодке переехали пенсионера. Мужчина купался в водохранилище рядом с ГРЭС-1, сообщила пресс-служба ГИМС МЧС по ХМАО.

«Моторная лодка под управлением 15-летних подростков совершила наезд на купающегося в водохранилище ГРЭС-1. В результате наезда пострадал мужчина 1952 года рождения», — говорится на странице ведомства «ВКонтакте».

Инцидент случился в районе СОТа «Заречный», пенсионера доставили в травматологическую больницу с рублеными ранами лица и предплечья.

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В Сургуте подростки на моторной лодке переехали пенсионера. Мужчина купался в водохранилище рядом с ГРЭС-1, сообщила пресс-служба ГИМС МЧС по ХМАО. «Моторная лодка под управлением 15-летних подростков совершила наезд на купающегося в водохранилище ГРЭС-1. В результате наезда пострадал мужчина 1952 года рождения», — говорится на странице ведомства «ВКонтакте». Инцидент случился в районе СОТа «Заречный», пенсионера доставили в травматологическую больницу с рублеными ранами лица и предплечья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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