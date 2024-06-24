В ХМАО подростки на моторной лодке изуродовали лицо купающегося пенсионера

Подростки переехали на моторной лодке пенсионера
В Сургуте подростки на моторной лодке переехали пенсионера. Мужчина купался в водохранилище рядом с ГРЭС-1, сообщила пресс-служба ГИМС МЧС по ХМАО.
«Моторная лодка под управлением 15-летних подростков совершила наезд на купающегося в водохранилище ГРЭС-1. В результате наезда пострадал мужчина 1952 года рождения», — говорится на странице ведомства «ВКонтакте».
Инцидент случился в районе СОТа «Заречный», пенсионера доставили в травматологическую больницу с рублеными ранами лица и предплечья.
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