К обрушившейся пятиэтажке в Нижнем Тагиле едет губернатор

01 августа 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

ЧП произошло днем 1 августа Фото: читатель URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выехал в Нижний Тагил, где обрушилась пятиэтажка. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. «Губернатор также дал ряд поручений в связи с чрезвычайным происшествием, произошедшем 1 августа в жилом доме в Нижнем Тагиле», — рассказали в ДИПе. Министру общественной безопасности Александру Кудрявцеву поручено «оказать всю необходимую помощь спасателям, а также подключиться к временному размещению жителей дома на безопасных объектах». А министра здравоохранения Андрей Карлов должен будет проследить, как пострадавшим оказывают медпомощь. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выехал в Нижний Тагил, где обрушилась пятиэтажка. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. «Губернатор также дал ряд поручений в связи с чрезвычайным происшествием, произошедшем 1 августа в жилом доме в Нижнем Тагиле», — рассказали в ДИПе. Министру общественной безопасности Александру Кудрявцеву поручено «оказать всю необходимую помощь спасателям, а также подключиться к временному размещению жителей дома на безопасных объектах». А министра здравоохранения Андрей Карлов должен будет проследить, как пострадавшим оказывают медпомощь. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.