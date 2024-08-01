К обрушившейся пятиэтажке в Нижнем Тагиле едет губернатор

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выехал в Нижний Тагил, где обрушилась пятиэтажка. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
«Губернатор также дал ряд поручений в связи с чрезвычайным происшествием, произошедшем 1 августа в жилом доме в Нижнем Тагиле», — рассказали в ДИПе.
Министру общественной безопасности Александру Кудрявцеву поручено «оказать всю необходимую помощь спасателям, а также подключиться к временному размещению жителей дома на безопасных объектах». А министра здравоохранения Андрей Карлов должен будет проследить, как пострадавшим оказывают медпомощь. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
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