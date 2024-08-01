К обрушившейся пятиэтажке в Нижнем Тагиле едет губернатор

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ЧП произошло днем 1 августа
ЧП произошло днем 1 августа Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выехал в Нижний Тагил, где обрушилась пятиэтажка. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

«Губернатор также дал ряд поручений в связи с чрезвычайным происшествием, произошедшем 1 августа в жилом доме в Нижнем Тагиле», — рассказали в ДИПе.

Министру общественной безопасности Александру Кудрявцеву поручено «оказать всю необходимую помощь спасателям, а также подключиться к временному размещению жителей дома на безопасных объектах». А министра здравоохранения Андрей Карлов должен будет проследить, как пострадавшим оказывают медпомощь. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выехал в Нижний Тагил, где обрушилась пятиэтажка. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. «Губернатор также дал ряд поручений в связи с чрезвычайным происшествием, произошедшем 1 августа в жилом доме в Нижнем Тагиле», — рассказали в ДИПе. Министру общественной безопасности Александру Кудрявцеву поручено «оказать всю необходимую помощь спасателям, а также подключиться к временному размещению жителей дома на безопасных объектах». А министра здравоохранения Андрей Карлов должен будет проследить, как пострадавшим оказывают медпомощь. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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